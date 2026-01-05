Loredana Groza trece printr-o perioadă extrem de dureroasă, după ce și-a pierdut tatăl chiar în penultima zi din an. Artista a făcut public anunțul trist pe 1 ianuarie, dezvăluind că părintele ei s-a stins din viață după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Lovitura primită de celebra cântăreață este una devastatoare, mai ales că relația dintre cei doi a fost întotdeauna una extrem de apropiată. Loredana Groza spera într-un alt deznodământ, însă a fost nevoită să își conducă tatăl pe ultimul drum și să învețe să trăiască mai departe doar cu amintirea lui.

Loredana Groza la mormântul tatălui ei (6)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Recent, vedeta a emoționat profund fanii după ce a publicat mai multe fotografii realizate la mormântul tatălui său. Imaginile, surprinse în cimitir, transmit durerea și dorul care o apasă din ce în ce mai tare. Vizita la căpătâiul părintelui pare să fie modul artistei de a-i aduce un omagiu și de a-și exprima suferința. Și de această dată, Loredana Groza a purtat o nuanță deschisă și a ales crem. La înmormântarea tatălui său, celebra cântăreață nu a purtat clasicul negru, ci a ales să poarte alb.

Tatăl Loredanei Groza a murit pe 30 decembrie 2025, la 88 de ani

Tatăl Loredanei Groza, Vasile Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Acesta a fost o personalitate apreciată în domeniul literaturii, dedicându-și viața scrisului. A fost cunoscut ca autor de poezie și romane, lăsând în urmă o moștenire culturală importantă.

Postarea artistei nu a trecut neobservată. În primele 30 de minute de la publicare, imaginile au strâns peste 800 de aprecieri și aproximativ 150 de comentarii, fanii și prietenii transmițându-i mesaje de condoleanțe și încurajare.

Mesajul transmis de Loredana Groza

După moartea tatălui său, Loredana Groza a publicat și un mesaj sfâșietor, în care a mărturisit cât de mândră este de părintele ei și de lupta pe care acesta a dus-o până în ultimul moment al vieții. Un mesaj plin de emoție, care arată cât de profundă a fost legătura dintre artistă și tatăl său.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și au fost alături de mine și de familia mea în aceste clipe grele. Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte și le înțeleg durerea. Acesta este site-ul tatălui meu, unde puteți descoperi opera scriitorului Vasile Groza: vasilegroza.ro”, a transmis Loredana Groza.

