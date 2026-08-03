În sfârșit putem spune… Ne mutăm! Am visat la momentul acesta, l-am planificat și acum a devenit realitate. Casa nu este încă gata. E goalǎ, nu are mobilier deloc. Urmează mici renovări, transformarea gradinii, decizii, mobilarea, mici provocări și, sperăm noi, multe momente frumoase.

Vrem să vă luăm cu noi în această călătorie, de la primele schimbări până în ziua în care totul va fi gata ! #NouInceput #CasaNoua #Acasa #HomeSweetHome #Mutare RenovareCasa #AmenajareCasa FamilyLife #ViataDeFamilie”, a scris Deea Maxer pe contul de socializare.

Deea maxer noua casaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Deea Maxer traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Bruneta și Constantin Cataramă s-au căsătorit civil în luna mai a acestui an, iar evenimentul a fost organizat departe de ochii publicului.

Cei doi au ales să păstreze discreția în jurul marelui moment, astfel că vestea căsătoriei a surprins pe multă lume. După ceremonie, vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la cununia civilă, în care apare vizibil emoționată și împlinită.

„Ne-am întrebat ce să scriem ca descriere la aceste poze… Vrem să vă transmitem că în viață, chiar dacă trecem prin greutăți, momente dificile sau relații nepotrivite, este important să dai șansă unor noi începuturi, pentru că ele pot fi așa cum ai visat!

Familia Cataramă. Mulțumim nașilor pentru iubire, susținere și ghidare”, a declarat Deea Maxer, pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Constantin. Deea Maxer a fost căsătorită mai mulți ani cu Dinu Maxer și au împreunpă doi copii.

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