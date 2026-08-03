Tânărul pilot care descoperă istoria din cer

Horia Mitu, pasionat de aviație încă din adolescență, pilotează avioane de la doar 17 ani. În timpul unui zbor peste județul Prahova, el a surprins imagini spectaculoase cu fostul penitenciar Doftana, un loc încărcat de istorie, dar care astăzi se află într-un stadiu avansat de degradare. ,,De sus, se vede mult mai clar arhitectura clădirii și amploarea distrugerii”, spune Horia Mitu.

Privită din aer, structura în formă de potcoavă a complexului rămâne încă vizibilă, deși acoperișurile au dispărut aproape complet, iar multe dintre ziduri sunt prăbușite. Se pot distinge curțile interioare, fostele secții de celule și zidurile exterioare, acum înconjurate de o vegetație care câștigă teren în fiecare zi.

Simbol al rezistenței politice, dar și al uitării

Construită între 1894 și 1896, în timpul domniei regelui Carol I, Închisoarea Doftana a fost considerată una dintre cele mai moderne din acea epocă. De-a lungul anilor, a găzduit numeroși deținuți politici, inclusiv pe liderii comuniști Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu, dar și figuri ale Mișcării Legionare, precum Corneliu Zelea Codreanu.

În urma cutremurului devastator din 1940, clădirea a fost serios avariată, iar penitenciarul a fost închis. Ulterior, în perioada comunistă, a fost transformată în muzeu, însă după 1990 a fost abandonată și a început să se degradeze rapid. Ruinele sunt astăzi doar o umbră a ceea ce fusese odinioară un punct de referință în istoria națională.

Promisiuni de restaurare rămase pe hârtie

În 2022, închisoarea Doftana a fost concesionată pentru 49 de ani firmei Phoenicia Express SRL, deținută de omul de afaceri Mohammad Murad. Contractul prevedea o investiție de 25 de milioane de euro: 10 milioane de euro pentru restaurarea clădirii și transformarea sa într-un muzeu, iar alte 15 milioane pentru construirea unui complex turistic cu hotel, centru de conferințe și spații de agrement.

Cu toate acestea, la mai bine de trei ani de la semnarea contractului, proiectul stagnează. „Pe teren nu s-a făcut nimic. Zidurile se prăbușesc, în timp ce natura își revendică locul”, remarcă un localnic. Conform informațiilor disponibile, nu există un calendar oficial pentru începerea lucrărilor, iar promisiunile de revitalizare par să fi rămas doar pe hârtie.

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