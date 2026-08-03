Patrimoniu de peste jumătate de milion de lei

Municipalitatea va intra în posesia celor două imobile, a unor bunuri mobile rămase în locuințe și a sumei de 10.325 de lei dintr-un cont bancar. Însă, pe lângă bunuri, Primăria va prelua și datoriile acumulate de foștii proprietari, care însumează peste 17.500 de lei, constând în impozite locale și facturi restante la utilități și întreținere.

Valoarea totală a patrimoniului este estimată la aproximativ 509.000 lei, majoritatea fiind reprezentată de cele două imobile. „Colegii noștri de la Direcția Juridică, împreună cu cei de la Direcția Patrimoniu Imobiliar, identifică acele imobile care, neavând moștenitori, trec în proprietatea municipiului Oradea”, a explicat primarul Florin Birta. Edilul a subliniat că această practică previne abandonarea și degradarea locuințelor.

Casa de pe strada Petre Țuțea

Locuința de pe strada Petre Țuțea, evaluată la 253.100 lei, include și o anexă, bunuri în valoare de aproximativ 11.200 lei, precum și suma de 10.325 lei dintr-un cont bancar. Municipalitatea va trebui să achite însă datorii restante de 1.644 lei, incluzând impozite locale. După scăderea acestora, valoarea netă a moștenirii pentru acest imobil este de aproximativ 273.000 lei.

„Adresa casei a fost mereu o sursă de confuzie. În acte figurează la numărul 2B, dar pe poartă este trecut 2D. Proprietarul nu a clarificat niciodată situația”, a povestit un vecin. Tot el a relatat că fostul proprietar, care și-a pierdut partenera de viață și fratele, a fost găsit decedat în casă de o persoană care îi aducea mâncare. „Înăuntru era o mizerie de nedescris, erau șobolani și purici. Cei de la Primărie au fost șocați când au intrat să facă actele”, a adăugat martorul.

Apartamentul de pe Splaiul Crișanei

Cel de-al doilea imobil este un apartament de două camere, situat la parterul unui bloc din 1968, pe Splaiul Crișanei nr. 7. Evaluat la 234.000 lei, apartamentul este într-o stare precară, cu ferestre protejate de gratii și semne evidente de neglijență. Proprietarul, rămas văduv și fără moștenitori, a murit fără a lăsa un testament.

Datoriile asociate acestui imobil se ridică la aproape 15.900 lei, dintre care 14.627,60 lei sunt restanțe la întreținere, iar 1.254 lei reprezintă impozite locale neplătite. În plus, documentele indică existența unei ipoteci de 41.100 lei la CEC Oradea, iar municipalitatea urmează să stabilească dacă aceasta mai este valabilă.

După scăderea datoriilor certe, valoarea netă a apartamentului este de aproximativ 218.000 lei. În total, cele două succesiuni vacante vor aduce orașului un patrimoniu net de circa 491.100 lei.

Moșteniri nepreluate, o problemă a orașului

Cazurile de succesiuni vacante nu sunt o raritate în Oradea. Potrivit Direcției Juridice din cadrul Primăriei, mai multe astfel de dosare sunt analizate anual. În aprilie 2026, Consiliul Local a aprobat preluarea a patru apartamente, cu o valoare totală de peste 1,08 milioane lei, aparținând unor persoane decedate fără moștenitori. Locuințele se aflau pe străzile Aluminei, Grigore Ureche, Piața București și bulevardul Dacia, iar datoriile asumate de municipalitate au depășit 95.000 lei.

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