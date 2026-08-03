Rolex închide cerul deasupra fabricilor

La Bulle, unde Rolex investește aproximativ un miliard de franci elvețieni (circa 1,07 miliarde de euro) într-o fabrică destinată unui personal de 1.000 de angajați, spațiul aerian a devenit un punct sensibil. Din cauza unei „creșteri îngrijorătoare” a dronelor observate în zonă, autoritățile au interzis, până la sfârșitul anului 2032, survolarea cu drone de până la 30 de kilograme. Decizia vine pe fondul unui incident din mai 2025, când hoții au sustras materiale în valoare de peste 100.000 de franci elvețieni (aproximativ 107.000 de euro) de pe șantier.

În plus, poliția a primit autorizația de a confisca și intercepta orice dronă care violează această interdicție. Rolex analizează măsuri similare și la fabrica sa principală din Biel, demonstrând că amenințările aeriene sunt tratate cu maximă seriozitate.

O tendință în creștere în economia elvețiană

Cazul Rolex reflectă o realitate mai largă: companiile private din Elveția își consolidează apărarea împotriva dronelor. Deși atenția publicului este concentrată asupra incidentelor din zona aeroporturilor sau asupra posibilelor utilizări militare, sectorul privat adoptă tehnologie avansată pentru supravegherea aeriană.

Un exemplu este Swisscom, care oferă soluții de protecție sub brandul „Drone Defence”. Cererea pentru astfel de sisteme a crescut considerabil în ultimii doi ani, spun oficialii companiei. În același timp, firme internaționale de securitate, cum ar fi Hensec din Germania, oferă consultanță pentru protecția contra spionajului industrial. Proprietarul Hensec, Kevin Heneka, avertizează că firmele nu trebuie să subestimeze capabilitățile tehnice ale dronelor.

Dronele, noua armă a spionajului industrial

Dronele moderne pot face mult mai mult decât să capteze imagini. Pot monitoriza fluxul de transport, identifica semnale Bluetooth ale vehiculelor și analiza cine intră și iese dintr-un sediu. În plus, microfoanele laser montate pe drone pot intercepta conversații prin geamuri, chiar și de la distanță.

„Dacă o clădire este bine păzită, este foarte dificil să introduci pe cineva în incintă. Cu ajutorul dronelor însă, acest lucru se poate face invizibil”, explică Heneka. Mai mult, dronele pot exploata vulnerabilitățile rețelelor Wi-Fi sau ale altor sisteme IT, ceea ce le face o amenințare serioasă pentru companii.

Tehnologia de detectare a dronelor

În Elveția, legislația interzice companiilor să utilizeze bruiaje electronice sau să doboare dronele. Cu toate acestea, detectarea lor devine o prioritate. „Dacă o companie știe că este supravegheată, poate reacționa imediat”, explică specialiștii.

Sisteme precum scanerele de frecvențe radio, radarele și camerele optice, combinate cu inteligența artificială, sunt utilizate pentru a identifica dronele și modelele acestora. Matthias Nyfeler, lector la Universitatea de Științe Aplicate din Zürich (ZHAW), explică: „Cu ajutorul unor modele AI special antrenate se poate determina cu un grad ridicat de precizie dacă semnalele aparțin unei drone și chiar despre ce model este vorba.”

Aceste tehnologii nu doar identifică posibilele amenințări, ci și permit companiilor să adopte contramăsuri imediate. De exemplu, sistemele pot declanșa automat închiderea jaluzelelor sau securizarea rețelelor IT vulnerabile în cazul detectării unei drone.

Secretele Rolex, protejate până în ultimul detaliu

Întrebată despre măsurile de protecție împotriva dronelor, Rolex s-a limitat la o declarație generală: „Acordăm cea mai mare importanță securității angajaților, activităților și informațiilor noastre, reevaluând periodic riscurile.” Cu toate acestea, compania a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând motive de confidențialitate.

Liniștea păstrată de brandul elvețian nu face decât să sublinieze determinarea sa de a proteja fiecare detaliu al producției. Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, inclusiv în scopuri neetice, Rolex se asigură că nimic din secretele sale nu scapă de sub control.

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