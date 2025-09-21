După ce a fost eliberată din închisoare, unde a stat timp de trei ani, Elena Udrea a decis să recupereze tot timpul petrecut cu fiica ei,

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferința în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta.

Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe.

Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-as putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă, că de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și, despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână”, i-a transmis Elena Udrea fiicei sale, Eva Maria.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare

De asemenea, Elena Udrea a transmis un mesaj și în prima zi de școală a Evei, exprimându-și fericirea de a fi alături de fetița ei într-o zi așa importantă, după trei ani petrecute în spatele gratiilor.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cat de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, ca a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I!

Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Ii urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfinta Fecioara Maria, azi și în fiecare zi!”, a declarat Elena Udrea.