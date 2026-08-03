Un model de business unic: prețuri negociabile

Spre deosebire de Uber și Bolt, care stabilesc tarifele automat prin aplicație, inDrive permite utilizatorilor să negocieze direct prețul cursei. Pasagerii pot propune o sumă pentru călătorie, iar șoferii au opțiunea de a accepta, respinge sau face o contraofertă.

Procesul este simplu: clientul introduce punctul de plecare, destinația și prețul propus. În plus, poate adăuga observații precum necesitatea unui scaun pentru copii sau alte preferințe. Șoferii pot fi evaluați pe baza ratingurilor afișate în aplicație, iar plata se realizează direct, fie în numerar, fie electronic. Comisioanele variază între 10% și 12,99% din costul cursei.

Expansiune globală și statut de unicorn

Lansată internațional în 2014 în Kazahstan, inDrive s-a extins rapid, ajungând să fie activă în 1.065 de orașe din 48 de țări. Cu peste 400 de milioane de utilizatori, aplicația a fost a doua cea mai descărcată din lume în categoria ride-hailing pentru al patrulea an consecutiv și a ocupat locul patru în categoria Travel.

În 2021, compania a obținut statutul de ,,unicorn” după o rundă de finanțare de 150 de milioane de dolari, condusă de Insight Partners, General Catalyst și Bond Capital, care a evaluat-o la 1,23 miliarde de dolari.

Servicii diverse și planuri pentru România

Pe lângă serviciile de ride-hailing, inDrive oferă livrări, transport de mărfuri și alte servicii urbane. Aplicația permite adăugarea de destinații multiple și personalizarea opțiunilor, un avantaj major pentru utilizatori. Recent, Suol Innovations, compania din Cipru care gestionează operațiunile inDrive în Europa, a înregistrat sucursala din România în Monitorul Oficial.

Pe o piață locală intens competitivă, inDrive va trebui să se confrunte cu giganții deja consacrați. Cu toate acestea, modelul său de afaceri flexibil și centrat pe utilizatori ar putea atrage rapid interesul românilor care caută alternative mai accesibile și personalizate pentru transportul urban.

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