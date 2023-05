Octavia Geamănu se simte cel mai bine acasă, unde a decorat fiecare colțișor al casei după sufletul ei. Fosta prezentatoare de la Observator și soțul ei, Marian Ionescu, locuiesc într-o vilă superbă, iar valoarea acesteia depășește 400.000 de euro.

Proprietatea este foarte spațioasă și au construit acasă propriul studio de înregistrări, unde Marian Ionescu face muzică. De asemenea, ei au acasă și un atelier de pictură.

„Pentru mine acasă este mai mult decât un loc, este un sentiment. Oricât de entuziasmată aș fi când plec undeva, nimic nu se compară cu sentimentul pe care îl am când mă întorc. E cineva care să nu simtă acel «Nicăieri nu-i ca acasă!»?“, a scris Octavia Geamănu pe Facebook.

Ce reguli are Octavia Geamănu în casă

Dacă în bucătărie nu intră prea des, fosta prezentatoare are mare grijă ca în casa ei să fie curățenie. Au și reguli în casă, toate lucrurile trebuie puse la locuri lor.

„Nu există să fie ceva care nu e pus la locul lui, este plăcerea de a trăi într-un mediu curat, ordonat și dorința de a-l învăța pe Andrei de mic cu disciplina în tot ceea ce înseamnă viață, pornind de la cum arată casa la felul în care ne purtăm cu restul lumii, pentru că cei 7 ani de acasă nu se rezumă la bun-simț, ci se rezumă la ceea ce vezi la părinții tăi, ceea ce vezi în mediul în care trăiești, acești ani sunt foarte importanți pentru mine. Pur și simplu îmi face mare plăcere să fie totul ordonat.”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu nu dorm în aceeași cameră

Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 au făcut cununia religioasă. Cei doi au împreună un băiețel, pe Andrei. Într-un interviu pentru playtech.ro, vedeta a dezvăluit că ea și soțul dorm separat, fiecare are camera lui, chiar și copilul.

„Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a mai zis Octavia Geamănu pentru OK! Magazine.

Pentru playtech.ro, soții nu s-au ferit să recunoască că dorm separat, la 7 ani de când s-au căsătorit civil. „Păi omul a fost de acord. Dacă noi suntem identici, noi doi gândim la fel, simțim la fel, că tot au scos ei de curând un single cu Lidia”, a declarat soția lui Marian Ionescu.

„Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei nu am dormit. Fiecare cu camera lui”, a mai explicat Octavia Geamănu.

Decizia de a dormi separat nu au luat-o de curând, ei dintotdeauna au procedat așa, fiecare cu dormitorul lui. Octavia Geamănu are un anumit program, în ultima perioadă nici nu se mai odihnește bine, așa că se trezește pe timpul nopții și nu ar vrea să-și deranjeze partenerul.

„Eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea. Somnul este sfânt pentru mine. Plus că, în ultimele luni, eu nu mai dorm cum trebuie. Dorm haotic, mă trezesc pe la 3.00 dimineața, pe la 4.00 fac pilates. Chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm.

Plus că mi se pare groaznic să stai să te foiești și să nu îl deranjezi pe celălalt și poate omul sforăie și poate te enervezi. Decât să mă trezesc dimineața nervoasă că nu am dormit, mai bine să mă trezesc fericită și îndrăgostită.”

