Artista este foarte încântată de cum merg treburile la noul său apartament. Alexandra Ungureanu și-a achiziționat o locuință în sectorul 3 și așteaptă cu mare nerăbdare să se mute la începutul anului viitor. Lucrările de amenajare durează deja de un an, însă nu a fost deranjată de acest proces de lungă durată, pentru că locuiește cu mama ei și îi face plăcere să stea împreună.

„Mi-am luat un apartament în sectorul 3, unde locuiesc de foarte mulți ani de când sunt în București și unde mă simt foarte bine, aproape de Parcul IOR, zona verde, sunt foarte obișnuită în zonă.

Mi-am ales să fac mobilă pe comandă, fabrica de mobilă este cu tradiție, din orașul meu natal, din Onești, are o linie de producție foarte nouă, în care s-a investit foarte mult, plus că a fost și o componentă emoțională. Eu, din păcate, a trebuit să vând apartamentul din Onești în care m-am născut și am crescut, pentru că nu ajungeam acolo și se degrada și cumva a fost o variantă să aduc o bucățică din Onești la mine în București, unde stau, având în vedere că am fost foarte legată de orașul meu natal”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, care are planuri mari și se gândește să lanseze chiar și o linie de mobilă care să îi poarte numele, pentru Click!.

„Anul viitor voi lansa cu cei de la fabrica de mobilă și o linie de mobilă care îmi va purta numele”

Artista mai are foarte puțin până când se va muta în apartamentul său din sectorul 3 și a fost foarte atentă la toate detaliile. A ales să fie amenajat în stil minimalist și este încântată de rezultate după ce a lucrat cu un designer interior.

„Eu fiind tot timpul plecată și pe drumuri, cu proiecte, concerte și alte evenimente, nu am avut timp să apăs pedala și mă ocup doar de apartamentul cumpărat. Stau călduț, la mama, care are grijă de mine, îmi gătește, mai stau și cu ea și cu cățelușele, că oricum nu avem timp să petrecem împreună, deci cumva nu mă deranjează perioada asta care a trecut, dar cu siguranță mă voi muta în noua casă la începutul anului viitor.

E gata în proporție de 80%, mai sunt foarte puține lucruri de făcut. Am și un designer cu care lucrez, care mi-a dat direcția minimalistă, care mă reprezintă! Și dacă totul va merge bine, anul viitor voi lansa cu cei de la fabrica de mobilă și o linie de mobilă care îmi va purta numele, cumva de accesorii pentru interior”, a povestit Alexandra Ungureanu, care se pregătește să lanseze o super piesă de Crăciun împreună cu Keo.

„Bucătăria am utilat-o cu aparatură modernă, care știe ce vrei, înainte să-i ceri”

Cântăreața a fost bucuroasă să împărtășească cu fanii săi imagini din locuința sa. Bucătăria este gata și este extrem de încântată de cum a ieșit totul.

„Eeei, iată că a venit ziua să vedeți o bucățică din apartamentul în care urmează să mă mut (nu mai zic când, că nu ne grăbim niciunde). Mi-am promis că dacă o să-mi fac o bucătărie super simpatică și utilată, chiar mă apuc de gătit.

Deja visam la preparatele cu care o să-mi impresionez oaspeții pe care îi instalez în logie. Pentru logie mai am încă de cumpărat mobilă, dar cu bucătăria sunt aproape gata să-mi încep planul! Și asta pentru că am utilat-o cu aparatură modernă, care știe ce vrei, înainte să-i ceri!”, și-a anunțat Alexandra Ungureanu admiratorii de pe rețelele sociale.

