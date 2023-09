Claudia Pătrășcanu a terminat de amenajat noua locuință, astfel că a invitat echipa de filmare de la Antena Stars pentru a arăta tururor cum arată vila în care locuiește împreună cu cei doi copii. Artista îi este recunoscătoare mamei sale, care a ajutat-o foarte mult în această perioadă și datorită ei a reușit să termine casa.

Livingul este unul mic, amenajat cu mult bun gust și într-un stil modern, în nuanțe de maro. Claudia Pătrășcanu și-a dorit ca mobila din locuința ei să nu se demodeze, astfel ca peste câțiva ani să nu fie nevoită să schimbe totul din casă. Pentru masa din sufragerie, artista a așteptat timp de 6-7 luni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Mama Claudiei Pătrășcanu a vândut un teren și i-a dat banii fiicei sale pentru a termina de construit casa. Din anul 2019, după ce a plecat din casa lui Gabi Bădălău, cântăreața a locuit în aceeași casă cu mama ei, unde nu avea foarte mult spațiu.

„Nu sunt de acord să le dai copiilor casă la 18 ani. Ei până atunci trebuie să muncească, să învețe carte, să ajungă ceva în viață, să prețuiască banul și să-și facă și singur. Că nici mie mama nu mi-a dat la 18 ani, mi-a dat acum, după ce a murit tata. A vândut un teren de care nici nu știam și m-a ajutat. Mi-a adăugat, mi-a pus niște bani ca să îmi termin casa. A fost o sumă mare, dar se duceau altfel banii, pe genți sau ceva. În momentul în care ai copii, nu te mai gândești doar la tine, să-ți oferi ție totul. Să avem ceva să ne simțim fericiți. Din 2019 am stat într-o casă cu două dormitoare și o bucătărie. Ajutorul vine când este nevoie”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Recomandări Se adoptă măsurile fiscale. Cum i se adresează liderul PNL Ciucă ministrului liberal de finanțe Boloș: „Mai bine taci, Marcelino”

Sacrificiile făcute de Claudia Pătrășcanu pentru a-și construi casa

Claudia Pătrășcanu susține că nu a primit niciun ajutor din partea lui Gabi Bădălău, iar mama ei a fost cea care a ajutat-o cu toate. Cântăreața a povestit că a făcut multe sacrificii pentru a construi această casă. Ea a renunțat la multe obiceiuri costisitoare și la un moment dat și-a vândut chiar și din haine și bijuterii.

„Trei ani și jumătate nu mi-am achiziționat nici măcar un fixativ pentru păr, renunțasem la șampoanele de păr scumpe, la creme, la haine. Mi-am vândut haine, accesorii, la evenimente mă îmbrăcam cu ce aveam în dressing. Singurii bani pe care îi cheltuiam au fost pe mâncare, activitățile extrașcolare ale copiilor, grădinița, plăcerile lor. Când mă uitam în ochii lor, vedeam doar curaj, ambiție, putere și dorința de a reuși și de a le oferi ceea ce îmi doream pentru noi.

Să vă zic cum alergam la București să iau marfă pentru magazinul online? Ierni grele și geroase… Eu mă schimbam în frig pentru a face postări frumoase și pentru a vinde. Adormeam la 1-2 dimineața și mă trezeam la 5 să fac colete pentru a le trimite clientelor. Făceam peste 50 de colete. Mă ocupam și de copii, școală, mâncare, de magazinul online și de cariera mea.

Recomandări ACȚIUNILE DNA. Flagrante și bani confiscați: ce s-a întâmplat cu ultima șarjă de dosare DNA? După 6 ani, trei procese sunt încă în primă instanță și au însumat 183 termene de judecată

„Această casă va rămâne moștenire copiilor mei”

Niciodată n-am spus că nu mai pot, dar am spus: mulțumesc, Doamne, că le pot face pe toate. Am făcut multe sacrificii și am muncit cinstit și azi mă bucur pentru copiii mei, iar când deschidem ușa casei noastre, aveam cea mai mare liniște. Eu pot mult și întotdeauna fac ca lucrurile să fie făcute după placul lui Dumnezeu.

Am avut prieteni adevărați, care mi-au fost alături, mama, copiii mei. Aceasta casă va rămâne moștenire copiilor mei. Suflet pentru suflete!

Se spune că pe copii să-i ajuți atunci când chiar au nevoie cu adevărat. Atât eu, cât și copiii mei aveam nevoie să fim liniștiti. Aici a fost mâna lui Dumnezeu, care așază lucrurile”, a mai declarat artista.