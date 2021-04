Are 32 de ani și de o bună perioadă Ruby a cunoscut succesul. Cântăreața e îndrăgită de fani, înainte de pandemie susținea o mulțime de concerte, dar și de evenimente private, oamenii își doreau mult să le cânte la nunți sau la alte petreceri. Artista s-a bucurat de faimă, de-a lungul anilor a avut diverse contracte care i-au adus sume frumoase de bani.

Acum, solista are mai mult timp liber, nu mai are cântări, nici la emisiunile de televiziune nu mai merge așa de des. Și-a găsit o altă ocupație: îi place să facă poze. Nu vă gândiți că realizează imagini cu natura sau altfel de fotografii, artista s-a pozat acasă, în dormitor.

Este așezată pe pat și se pare că nu poartă lenjerie intimă. Urmăritorii ei din mediul online au reacționat imediat când au văzut ipostaza neașteptată a cântăreței: „Ești frumoasă și sexy”.

Detalii neștiute din viața lui Ruby. Ce relație are cu tatăl ei

Ruby este una dintre cele mai iubite artiste din România, însă până acum, nimeni nu a știut cine sunt părinții ei. Vedeta a fost crescută de bunică și a vorbit rar despre tatăl și mama sa. Iată că Manuel Grigore i-a făcut o surpriză de proporții interpretei și a mers să gătească la „Chefi la cuțite”.

„Fiica mea crede că sunt cel mai bun. O să fie mândră de mine. Nu mă interesează ce cred alții. Am o cârciumă în Centrul vechi în Constanța, unde vindem grătare, burgeri. Eu le gătesc. Am lucrat ca ospătar pe timpuri. Am plecat în Italia și am stat acolo 27 de ani. Am luat-o și pe soția mea. Ruby a stat cu bunica, acasă”.

