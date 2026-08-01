Într-o mare de lădițe pline cu roșii roșii, rotunde și din sortimente bine cunoscute, câteva tarabe atrag privirile înainte ca vânzătorul să apuce să spună un cuvânt.

Sunt roșii care nu seamănă cu imaginea clasică a tomatei românești: unele sunt aproape negre, altele galben-aurii, portocalii, unele verzi, dungate sau au forme care par neobișnuite.

În Piața Obor, una dintre cele mai cunoscute piețe din București, cumpărătorii descoperă tot mai des, în ultima perioadă, soiuri de tomate care, până acum câțiva ani, erau rare.

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Guști la tarabă, te convingi și cumperi

Printre cele mai căutate roșii în acest moment se numără tomatele negre. Deși numele poate induce în eroare, ele nu sunt negre precum cărbunele, ci au nuanțe de violet, brun sau vișiniu închis.

Specialiștii spun că și soiuri precum „Negre Kumato”, „Smarald” sau „Gourmansun”, apreciate pentru gustul intens și aroma puternică au început să fie la mare căutare.

Cine nu le-a gustat niciodată și vrea să le cumpere are șansa să le testeze direct în piață. „Luați cu curaj!”, sună mesajul.

Comercianții știu că gustul bate orice reclamă. Au pregătit farfurii cu bucăți de tomate și scobitori, astfel încât oamenii să le poată încerca înainte de a decide dacă le cumpără.

Cea mai ciudată tarabă din Piața Obor

Pe tarabele pline cu legume se găsesc și roșii galbene.

„Am venit din Plătărești, județul Călărași. Roșii cherry românești, sută la sută. 30 de lei kilogramul. Mai bine iei unul d-ăsta de calitate decât cinci kilograme din alea de câmp”, își face reclamă vânzătoarea.

În piețe apar tot mai des soiuri precum „Golden Jubilee” sau „Perun”. Sunt preferate de consumatorii care caută roșii mai dulci și mai puțin acide. În plus, culoarea lor schimbă aspectul salatelor și este apreciată inclusiv de restaurante.

„Mulți cumpărători iau un kilogram de roșii clasice și mai pun câteva galbene pentru culoare”, spune unul dintre comercianți.

Acesta recunoaște că are cea mai neobișnuită tarabă cu roșii din piață, însă vara are clienți fideli care vin din tot Bucureștiul pentru sortimentele speciale.

„Peste zece sortimente, toate la 25 de lei kilogramul”, anunță el. Dar locuri în piață unde prețul urcă chiar la 30-35 de lei pentru „biluțele” colorate.

„Când le-am gustat prima dată nu mi-a venit să cred”

De unde apar în România astfel de sortimente?

O parte dintre vânzători sunt secretoși și nu vor să dezvăluie nimic, în timp ce alții sunt deschiși la dialog.

„Am avut niște semințe din Ucraina pe care le-am încercat în solarul meu din Dâmbovița. N-aveam ce pierde! Când le-am gustat prima dată nu mi-a venit să cred. Le-am adus la piață și au avut mare succes. Iată-le și azi pe tarabă”, spune o doamnă.

Dar, pe lângă roșiile aproape negre, galben-aurii, portocalii sau dungate, mai sunt și cele care se vând extrem de repede.

Soiul „Inimă de bou” este unul dintre ele. Roșiile sunt foarte mari, cărnoase, iar gustul este extrem de intens. Tocmai bune pentru o salată de sezon.

„Aduse din Ialomița. E soiul bun”, se laudă vânzătorul.

Roșia clasică rămâne la putere printre cumpărători

Un lucru este clar. Chiar dacă lumea încearcă ciudățeniile de pe tarabe, consumatorii caută gustul, nu doar aspectul.

Iar mulți cultivatori au început să introducă soiuri de nișă pentru piețele locale, unde pot obține prețuri mai bune.

Tendința din România arată că gurmanzii preferă soiurile locale redescoperite și roșiile colorate produse în solarii mici, comercializate direct de producători.

Totuși, volumele mari rămân dominate de roșia clasică, mai ușor de comercializat și prezentă pe aproape orice tarabă din piață. În schimb, soiurile speciale sunt disponibile în cantități limitate.

În această perioadă, în Piața Obor, prețurile pornesc de la 2 lei kilogramul și pot ajunge la 10-12 lei, pentru roșiile clasice, ca la bunica în grădina de la țară.

„Avem de toate pentru toți! Pentru salată, pentru gătit sau pentru suc de roșii. Luați o pungă și alegeți ce vă place!”.

De ce roșiile din supermarket nu au niciun gust?

Marius Tudosiei, fost jurnalist și, de ani buni, pasionat de gastronomie, a organizat în luna iunie Festivalul Tomatelor.

Evenimentul, ajuns la o tradiție de 15 ani, reunește preparate spectaculoase, reinterpretări culinare și chiar deserturi cu ciocolată, în care ingredientul principal este tomata.

„În Europa, unde am gustat roșii, nu am găsit nicăieri gustul lor din România. Am clienți străini care au fost șocați când au gustat tomata românească. Nu le venea să creadă”, spunea acesta.

El are însă și o explicație pentru lipsa gustului tomatelor din supermarketuri.

„Tomate cumpărate din supermarketurile din România, toate din import. Le-am testat pe toate, zero gust! Ele arată spectaculos la culoare, la forme, îți fură rapid ochii, dar nu au niciun fel de gust”, spune Marius.

Motivul e simplu. „Pentru că sunt chimicizate, modificate genetic, pentru că pe cei care le produc nu îi interesează gustul. Ci doar o viață cât mai lungă de raft, care să reziste foarte mult. D-aia au și coaja foarte groasă, ca să reziste mult timp. În timp ce tomatele din piețele de la noi au coaja subțire și, în două, trei zile, încep să se strice, pentru că sunt naturale”.

Importăm roșii din Turcia, Spania și Olanda

Agricultura românească a înregistrat un an favorabil în 2025, iar producția de legume a crescut cu peste 20% față de anul precedent.

Potrivit datelor INS, producția totală de legume a ajuns la aproximativ 2,53 milioane de tone, în creștere cu 20,8% față de anul anterior.

În cazul tomatelor, România continuă să fie unul dintre cei mai importanți producători din Uniunea Europeană din punctul de vedere al suprafeței cultivate. Totuși, o parte semnificativă a cererii interne este acoperită prin importuri, în special din Turcia, Spania și Olanda.

Pentru a susține producția internă, autoritățile au continuat în 2025 Programul Tomata, cu modificări care permit acordarea sprijinului financiar pentru suprafețe mai mari cultivate în spații protejate și oferă o flexibilitate mai mare în alegerea culturilor eligibile.

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