Spre exemplu la o stație Rompetrol de pe A2, benzina standard se vinde astăzi cu 9,47 lei/l, în timp ce minimul din București este de 9,36 lei/l sau 9,33 lei/l la Timișoara (un plus de 0,14 lei). Benzina superioară cumpărată în drumul spre mare sare de 10 lei și ajunge la 10,04 lei/l.

La aceeași benzinărie, motorina standard se comercializează cu 10,63 lei/l, față de 10,42 lei/l în București sau 10,38 lei/l, minumul din Timișoara (o creștere de 0.25 lei/l).

Motorina premium depăsește 11 lei și costă, mai exact, 11,44 lei/l la stația Rompetrol de pe Autostrada Soarelui A2 spre Constanța.

Prețurile la benzină și motorină au crescut, sâmbătă, 1 august, în două dintre orașele principale monitorizate, respectiv Cluj și Timișoara, iar în București un singur lanț de stații de alimentare a mai scumpit motorina față de ziua precedentă.

În București, Lukoil a mărit prețul acestui carburant cu 15 bani, astfel că cea mai scumpă motorină standard ajunge sâmbătă la 10,68 lei/l.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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