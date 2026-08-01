În noul sezon, Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea la dispoziție, pe lângă deja cunoscutele butoane Mute și Block, un nou avantaj care poate răsturna deciziile luate în audițiile pe nevăzute: Butonul a doua șansă!

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Dacă antrenorii consideră că au lăsat să le scape o voce pe care și-ar fi dorit-o în echipă, pot folosi Butonul a doua șansă, care le oferă posibilitatea de a reveni asupra deciziei inițiale, chiar și după încheierea prestației, schimbând, astfel, complet parcursul concurentului în competiție.

Nici prezentatorul emisiunii, Pavel Bartoș, nu rămâne fără o armă secretă. O singură dată pe parcursul audițiilor pe nevăzute, el poate oferi unui concurent, care nu a reușit să întoarcă niciun scaun, șansa de a reveni la Vocea României, în același sezon. Astfel, concurentul va urca din nou pe scenă și va avea încă o oportunitate de a-i convinge pe antrenori să întoarcă scaunele.

Cu reguli noi, răsturnări de situație și voci care vor face imposibilă luarea unor decizii ușoare, noul sezon promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase de până acum, așa că nu-l ratați, din 4 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

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