În fiecare an, la data de 1 august, Confederația Elvețiană se îmbracă în sărbătoare. Sărbătoarea nu este doar un moment bifat în calendar cu evenimente în toată țara, ci reprezintă o reconfirmare a valorilor fundamentale care definesc statul elvețian: libertate, sprijin reciproc și unitate prin diversitate. Pe întreg teritoriul, Ziua Națională a Elveției este sărbătorită cu evenimente, focuri de tabără, discursuri oficiale și preparate culinare speciale.

Originea istorică și cum a pornit tradiția încă din 1291, pe pajiștea Rütli

Deși Elveția modernă, ca stat federal, s-a conturat în anul 1848, rădăcinile profunde ale identității sale naționale coboară până în Evul Mediu. În primele zile ale lunii august 1291, reprezentanții a trei cantoane alpine, Uri, Schwyz și Unterwalden, s-au reunit în secret pe pajiștea Rütli, o zonă retrasă situată deasupra Lacului Lucerna.

Aici, liderii celor trei comunități au redactat și au depus jurământul pe Carta Federală, cunoscută și ca Bundesbrief. Actul reprezenta o alianță defensivă prin care semnatarii se angajau să își acorde sprijin reciproc împotriva oricărei agresiuni externe, vizând în special extinderea influenței dinastiei de Habsburg. Această înțelegere scrisă în limba latină este considerată actul fondator al Confederației Elvețiene, după cum este precizat și pe site-ul oficial al Guvernului elvețian.

Cum a devenit data de 1 august Ziua Națională a Elveției

Interesant este că ziua de 1 august nu a fost sărbătorită imediat la nivel național. Prima mare celebrare oficială a avut loc abia în 1891, cu ocazia împlinirii a 600 de ani de la semnarea pactului.

Mai mult, abia în urma unui vot popular desfășurat în anul 1993, ziua de 1 august a devenit oficial zi liberă nelucrătoare la nivel național, decizia intrând în vigoare din 1994.

liderii celor trei comunități au redactat și au depus jurământul pe Carta Federală, cunoscută și ca Bundesbrief. Sursa foto: Shutterstock

Cum se sărbătorește 1 August în Elveția: care sunt cele mai importante tradiții de ziua Națională

Spre deosebire de alte națiuni unde ziua națională este marcată de parade militare impresionante și defilări de tehnică grea, așa cum este și în România de 1 Decembrie, sărbătoarea elvețiană păstrează tradiții și obiceiuri dedicate oamenilor.

Fiecare comună și canton își organizează propriile festivități, punând accentul pe apropierea dintre cetățeni și pe conectarea cu natura.

Localnicii respectă obiceiurile și le consider chiar un motiv în plus să se bucure împreună de viață și de sărbătoare. Sursa foto: Shutterstock

Aprinderea focurilor de tabără alpine este unul dintre cele mai vechi obiceiuri

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri este aprinderea focurilor de tabără pe vârfurile munților și pe dealuri la lăsarea serii. Obiceiul își are originile încă din Evul Mediu și simbolizează semnalele vizuale de fum și foc folosite la acea vreme pentru a transmite avertismente rapide între văi în caz de pericol.

Sărbătoarea aduce bucuria procesiunilor cu lampioane purtând steagul roșu cu cruce albă sau însemnele cantonale. Sursa foto: Shutterstock

Astăzi, priveliștea crestelor alpine iluminate de sute de vetre de foc creează o atmosferă magică pe întreg teritoriul țării.

Pentru cei mici, una dintre cele mai îndrăgite tradiții este procesiunea cu lampioane ce poartă steagul roșu cu cruce albă sau însemnele cantonale. Seara se încheie de obicei cu spectacole impresionante de focuri de artificii, atât publice, cât și private.

Focurile de artificii de Ziua Națională a Elveției, în Basel în 2024. Sursa foto: Shutterstock

Sute de fermieri din Elveția își deschid porțile pentru micul dejun de Ziua Națională

Un alt pilon central al zilei este celebrul 1. August-Brunch. Sute de ferme din întreaga Elveție își deschid porțile pentru localnici și turiști, oferind un mic dejun tradițional îmbelșugat.

Oaspeții se bucură de brânzeturi maturate, mezeluri artizanale, lapte proaspăt și celebra pâine împletită Zopf. De asemenea, brutăriile pregătesc chifle speciale numite 1. August-Weggen, marcate cu o cruce crestată deasupra.

Preparate culinare servite la brunch-urile de Ziua Națională a Elveției. Sursa foto: Shutterstock

Pâinica ușor dulceagă care este „vedeta” de Ziua Națională a Elveției

Pâinica 1. August-Weggen sau 1. August-Weggli este un simbol gastronomic păstrat de elvețieni pentru Ziua Națională. Pâinea dospită, extrem de apreciată pe tot parcursul evenimentului alpin, îmbină tradiția brutăriei elvețiene cu o tehnică vizuală distinctă.

Exteriorul este rumen, lucios și ușor crocant, în timp ce miezul rămâne extrem de pufos, aerat și untos. Sursa foto: Shutterstock

Trăsătura sa definitorie este tăietura adâncă în formă de cruce de pe suprafață. Brutarii folosesc o foarfecă de bucătărie sau o lamă ascuțită pentru a cresta aluatul chiar înainte de coacere. Pe măsură ce pâinea crește în cuptor, crestătura se deschide spectaculos, formând crucea elvețiană în relief, precizează blogul culinar elvețian Ahumorousguidetoswitzerland.

Exteriorul este rumen, lucios și ușor crocant, în timp ce miezul rămâne extrem de pufos, aerat și untos. Se consumă proaspătă, unsă cu unt local, gem sau miere, ori alături de brânzeturi elvețiene tradiționale.

Povestea din spatele sunetelor de bucium alpin

Atmosfera sonoră este completată de sunetele profunde ale buciumului alpin, de recitalurile de yodeling și de fanfarele locale. În plan politic, Președintele Confederației adresează un discurs națiunii, iar pe pajiștea istorică Rütli au loc adunări oficiale și alocuțiuni ale reprezentanților statului.

Fiecare festivitate locală, indiferent dacă are loc într-un sat izolat din Alpi sau într-un oraș mare precum Zürich, Geneva sau Berna, își începe programul oficial pe sunetele de Alphorn (n.r. bucium alpin). Spre exemplu, în locul istoric unde s-a semnat Pactul din 1291, ceremonia oficială unde vorbește Președintele Confederației este întotdeauna acompaniată de recitaluri de bucium alpin. Sunetul său grav deschide și încheie discursurile oficiale.

Fiecare festivitate locală, indiferent dacă are loc într-un sat izolat din Alpi sau într-un oraș mare precum Zürich, Geneva sau Berna, își începe programul oficial pe sunetele de Alphorn (n.r. bucium alpin). Sursa foto: Shutterstock

Seara, când se întunecă și focurile de tabără uriașe sunt aprinse pe vârfurile munților, muzicanții cântă la bucium de pe creste sau de pe terasele alpine. Sunetul profund, care poartă ecoul pe kilometri întregi peste văi, servește drept semnal solemn care leagă acustic comunitățile din întreaga țară.

Cum arată atmosfera de Ziua Națională în marile orașe din Elveția

Fiecare regiune aduce o notă personală sărbătorii. La Geneva, festivitățile se concentrează în parcurile mari și pe malul lacului, unde au loc concerte în aer liber, ateliere pentru copii și standuri gastronomice cu specialități din întreaga lume, reflectând caracterul internațional al orașului.

La Zürich, sărbătoarea debutează adesea încă din ajun, iar străzile centrale și malurile râului Limmat găzduiesc piețe festive și momente artistice. De asemenea, în zona Rinului, spectacolul de la Cascada Rinului (Rheinfall) de lângă Schaffhausen atrage mii de privitori datorită iluminării artistice a căderilor de apă și a jocurilor de pirotehnie reflectate în valuri.

Prin combinația unică de mândrie locală, gastronomie autentică și respect pentru istorie, Ziua Națională a Elveției rămâne o dovadă a modului în care o națiune multiculturală își celebrează rădăcinile comune.