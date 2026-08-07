Soția politicianului a rămas însărcinată pentru a doua oară, iar acum a revenit într-un loc extrem de special pentru ea și pentru partenerul ei de viață. Ilinca Simion a transmis un mesaj emoționant cu puțin timp înainte de a naște.

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„După patru ani, am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața noastră. Unele locuri păstrează pentru totdeauna cele mai prețioase amintiri”, a scris Ilinca Simion, pe Instagram.

Ilinca și George Simion s-au cununat civil pe data de 26 august 2022, iar la altar au ajuns la o zi distanță, pe data de 27 august 2022.

George Simion mai are un fiu

George Simion și Ilinca Simion mai au împreună un băiat, Radu, care are aproape doi ani. Politicianul a vorbit în mai multe rânduri despre importanța familiei și a fost prezent alături de soția și fiul său la diverse evenimente publice. Cei doi sunt căsătoriți de aproape trei ani, iar acum se pregătesc să își mărească familia.

Cine este Ilinca

Simion Ilinca are 28 de ani și este absolventă a Facultății de Drept. După finalizarea studiilor, a efectuat stagii de practică în mai multe instituții publice. Deși nu este implicată în viața politică, aceasta i-a fost alături lui George Simion pe parcursul activității sale publice și l-a susținut inclusiv în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale. În ultimii ani, Ilinca Simion și-a concentrat atenția asupra familiei, preferând să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor.

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