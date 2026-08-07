Garda de Mediu Argeş va dispune măsurile legale

„În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenţia unui bărbat asupra unor formaţiuni stâncoase din zona Transfăgărăşan, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au identificat persoana bănuită de comiterea faptei”, au anunțat, vineri, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Potrivit unor surse, bărbatul are 55 de ani şi este din Bucureşti.

Comisarii din cadrul Gărzii de Mediu Argeş sunt cei care vor dispune măsurile legale faţă de acesta, având în vedere natura faptei şi prevederile legale. Conform legislaţiei, el riscă o amendă contravenţională cuprinsă între 3.000 şi 6.000 de lei.

„Anna, ține-ți prostul acasă!”

Turistul a fost filmat în timp ce folosea un spray de graffiti pentru a scrie o declarație de dragoste pe o stâncă aflată pe Transfăgărășan, chiar în apropierea bazei Salvamont Argeș de la Cota 2000. Imaginile, făcute publice de salvatorii montani, s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare și au atras mii de critici vehemente.

Totul s-a petrecut sub privirile altor drumeți. În momentul în care un bărbat care trecea prin zonă i-a atras atenția că gestul său este deplasat și că mediul înconjurător trebuie protejat, turistul nu doar că nu a oprit acțiunea, dar a oferit o replică sfidătoare, potrivit News.ro.

Prins în fapt în timp ce își contura desenul, turistul a reacționat cu dezinvoltură când i s-a bătut obrazul: „Știi câte sunt aici? Este stâncă”. Vizibil deranjat că cineva îndrăznește să îi întrerupă demersul, bărbatul a ridicat din umeri și și-a continuat „opera” ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Mai mult, în momentul în care i s-a adus la cunoștință că imaginile vor fi transmise Poliției pentru identificare și sancționare, acesta a rămas nedumerit și a întrebat senin: „De ce?”. În final, bărbatul și-a dus la capăt proiectul vandalistic: o inimă mare desenată cu spray pe piatră, în mijlocul căreia a scris numele „Anna”.





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