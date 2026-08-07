Amendă de 350 de euro pentru un turist român

Potrivit postării publicate pe un forum dedicat insulei din Grecia, incidentul ar fi avut loc pe 6 august 2026, iar turistul afirmă că, pe lângă amendă, i-a fost reținut și permisul de conducere.

Nemulțumit de sancțiune, românul a scris pe grupul de Facebook:

„O amendă corectă de 350€ pentru că nu am avut casca pe ATV plus reținerea permisului de conducere !!! Vi se pare normal??? Am multe de spus, dar mă abțin. Salariul minim pe economie este de 920€ în Grecia. La o asemenea amendă îți vine să nu mai ai ce căuta în Grecia !!! Dacă doriți vă invităm la Nesimțiți !!!”

Postarea a provocat reacții rapide din partea membrilor grupului. Administratorul Dan Adrian Drăgan i-a răspuns turistului:

„La asemenea amendă îți vine să porți cască data viitoare. Vezi tu… Trebuia amendă 3.500 euro și carnetul luat un an, că nu ai înțeles nimic, de fapt. Tot tu tupeist ”

Postare grup de Facebook Forum Thassos
Postarea de pe grupul de Facebook Forum Thassos Sursa foto; Facebook Forum Thassos

Un alt român spune că a închiriat și el un ATV în Thassos, dar a respectat regulile:

„Am văzut și eu această postare generată cel mai probabil de un “bombardier de România “. Am mers și eu cu ATV-ul prin Thassos, dar am făcut-o legal (cu cască) și ce să vedeți ? Am trecut pe lângă 3 echipaje de poliție și…surpriză, nu m-au oprit, ba chiar m-au salutat! Concluzia: respectați regulile și nu are nimeni treabă cu tine. ”

Ce spune legea din Grecia despre cască în 2026

Noul Cod Rutier grec, intrat în vigoare în 2025 și aplicat în 2026, a înăsprit sancțiunile pentru lipsa căștii.

Poliția elenă precizează că, pentru conducătorii vehiculelor pe două roți, nepurtarea căștii se sancționează cu 350 de euro și retragerea permisului pentru 30 de zile. Aceleași sancțiuni se aplică șoferului care nu se asigură că pasagerul poartă cască. Pentru pasager, amenda este tot de 350 de euro.

În cazul unei recidive, sancțiunile cresc considerabil. Autoritățile elene au derulat în 2026 o campanie națională intitulată „Toleranță zero pentru nepurtarea căștii”, cu controale inclusiv în zonele turistice.

De la 1 aprilie 2026, salariul minim legal pentru angajații cu normă întreagă este de 920 de euro pe lună, după o creștere de 40 de euro față de anul precedent. Prin urmare, amenda de 350 de euro reprezintă aproximativ 38% din salariul minim lunar din Grecia.

Șoferii pot primi amendă de 350 de euro și 30 de zile fără permis dacă își lasă mașinile la ralanti, când staționează în tunelurile din Grecia.

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