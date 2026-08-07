Family Farm Fest va avea loc pe 5 septembrie 2026, la Voinești, în județul Dâmbovița, acolo unde „A Frame Ținutul Mărului” devine cadrul perfect al unei povești colorate de toamnă: piscina senzorială uriașă cu boabe de porumb, jocurile clasice ale copilăriei, la scară mare, faimosul concurs de pescuit mere din găleți cu apă, photo cornere de poveste, atelierul de arhitectură „Satul Reciclat”, colțul de lectură și relaxare, show de magie interactiv (alături de Verdini), o zonă creativă și cool, unde întreaga familie își poate personaliza propriile pălării de festival.

Experiența din festival este completată de „Piațeta Taste & Take”, o zonă unde producători naționali și locali de top devin mentori și ghizi pentru cei mici. Sub îndrumarea specialiștilor, copiii vor descoperi ce înseamnă lactatele curate și vor experimenta activitatea practică de muls vaca. Participanții vor asista live și la extracția mierii dintr-un stup real de albine.

În plus, cei mici vor deveni adevărați „detectivi ai hranei sănătoase”: vor învăța jucăuș să citească corect o etichetă și să identifice ingredientele cu adevărat benefice pentru corpul lor. Totul va fi dublat de o aventură senzorială a degustărilor, care va aduce laolaltă textura inconfundabilă a pâinii calde, prospețimea absolută a sucurilor de afine presate la rece, și savoarea mezelurilor tradiționale.

Iar pentru părinți, zona de „Food Corner & Specialty Coffee” garantează un răsfăț culinar complet la umbra din poiană.

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Conceput de Alexandra Avramescu (event planner și cofondator „uAu! Parties”) și Teodora Preoteasa (PR Specialist și gazda de la „Ținutul Mărului”), evenimentul a fost gândit din perspectiva de părinte: o zi completă de joacă liberă, aer curat, experiențe senzoriale și conexiune autentică, departe de telefoane și ecrane.

„Ne-am dorit un format care să implice absolut toți membrii familiei. Încurajăm experiențele de conectare, jocul și joaca autentică. Este ocazia perfectă ca și cei mari să lase grijile deoparte, să uite de ecrane și să fie din nou copii, măcar pentru o zi, alături de cei mici”, a spus Teodora Preoteasa.

„Am adus know-how-ul de scenografie «uAu! Parties» în aer liber, creând instalații palpabile unde copiii interacționează direct cu decorul, nu doar îl privesc. Am creat exact acel spațiu sigur și superb amenajat pe care ni-l doream ca mămici, unde joaca e simplă, dar cu adevărat «uAu!»”, a adăugat Alexandra Avramescu.

Locurile sunt limitate pentru a asigura confortul și bucuria fiecărei familii prezente, iar biletele au fost puse deja în vânzare cu prețuri pornind de la 189 de lei. Copiii sub 2 ani beneficiază de acces gratuit.

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