De la ce a pornit conflictul cu proprietarul spațiului

Anunțul a fost făcut chiar de către administratorul localului, Jérôme Kölliker, în vârstă de 41 de ani, care a descris situația drept o adevărată lovitură. Decizia vine în urma rezilierii contractului de locațiune de către proprietarul clădirii, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

„Cu inima grea, vă informez că restaurantul Frohsinn își va închide porțile pe 26 septembrie, după mai bine de zece ani,” a anunțat proprietarul pe Facebook.

Totul a început în primăvara acestui an, când restaurantul a fost obligat să își suspende activitatea timp de două săptămâni în urma unui control la rețeaua electrică. Pentru restabilirea siguranței, erau necesare lucrări de reparație la instalația electrică a clădirii.

În urma acestei perioade de inactivitate forțată, administratorul i-a comunicat proprietarului că va achita doar jumătate din chiria pe luna respectivă. La scurt timp după acest anunț, în luna aprilie, Kölliker a primit notificarea oficială de reziliere a contractului de chirie.

Pe lângă tensiunile financiare, între cele două părți existau de mai mult timp neînțelegeri legate de investițiile necesare în clădire, costuri pe care administratorul susține că le-a suportat din propriul buzunar.

Șapte angajați își pierd locul de muncă

Închiderea definitivă a restaurantului, programată pentru data de 26 septembrie, lasă în urmă consecințe dureroase. Șapte angajați sunt afectați direct de această măsură. Doi dintre aceștia își anunțaseră deja intenția de a pleca într-o călătorie în străinătate, însă ceilalți cinci își vor pierde locurile de muncă.

Decizia a stârnit un val de regret printre clienții fideli și artiștii locali care frecventau restaurantul. Kölliker a mărturisit că ultimele zile au fost extrem de încărcate emoțional și a primit sute de de mesaje de susținere de la oameni.

Administratorul a anunțat că pe 26 septembrie va organiza o petrecere de rămas-bun pentru toți cei care au trecut pragul localului de-a lungul timpului. Ulterior, el intenționează să scoată la vânzare întregul inventar al restaurantului și să ia o pauză pentru a-și reorganiza viitorul. Încă nu a procesat cu adevărat închiderea localului și spune: „Am dat tot ce-am avut timp de 10 ani”.

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