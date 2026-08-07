Cubomeduza, cunoscută și sub numele de „păianjenul de mare” sau „mâna morții”, este una dintre cele mai veninoase specii marine din lume. Tentaculele sale pot ajunge până la 3 metri lungime, iar înțepătura provoacă dureri severe și poate duce la stop cardiac în doar cinci minute.

Prezența sa este greu de detectat din cauza corpului transparent. Această creatură periculoasă este întâlnită în apele Australiei și Asiei de Sud-Est, unde face sute de victime anual.

„Nu este un caz izolat”, relatează Blick, menționând că în ultimii ani mai multe persoane și-au pierdut viața în apropierea țărmurilor thailandeze, în special în zonele turistice Koh Samui și Koh Phangan.

Autoritățile thailandeze au luat măsuri pentru a reduce riscurile, instalând puncte de prim-ajutor pe plaje, unde turiștii pot găsi oțet de uz casnic – un remediu de urgență pentru înțepăturile cubomeduzelor.

De asemenea, echipele de salvare îndeamnă vizitatorii să respecte cu strictețe indicațiile de siguranță afișate pe plaje.

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