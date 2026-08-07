Bărbatul a fost filmat în timp ce își conducea Dacia Logan, un autoturism din prima generație, direct pe fundul secat al fluviului, avansând fără ezitare printre denivelările de teren și vegetația uscată. Secvențele au fost încărcate rapid pe rețelele de socializare și au adunat în scurt timp zeci de mii de vizualizări și sute de comentarii.

„Ați ales mașina de sacrificiu național :)))) Atunci când o ușă se închide, alta se deschide – Dacia”, „Nu-i nicio problemă! Are românul neaoș unde mânca semințe! La Olt, pe astfel de ,,insulițe” de nisip, era plin de coji de seminte”, „Așa este în fiecare an în luna august. Mai lăsați propaganda și băgatul în sperieți a populației. E vară, e cald, precipitații puține. A fost în alți ani mai rău si nu a mai fost atâta tam tam” sau „În fiecare vară debitul Dunării scade, nu te poți aștepta să aibă debitul din luna martie, dar până la turul 2 înapoi nu a mai supărat pe nimeni”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Totodată, șoferul a glumit pe seama rezistenței modelului auto autohton, comentând ironic că vehiculul este „o Dacie de pe vremea lui Decebal”, concepută să facă față oricăror provocări istorice sau geografice.

Dincolo popularitatea câștigată peste noapte pe rețelele sociale, gestul șoferului implică riscuri considerabile. Experții în siguranță rutieră și reprezentanții Apelor Române avertizează că albiile secate ale râurilor și fluviilor pot ascunde capcane periculoase, de la suprafețe instabile de mâl adânc în care vehiculele se pot împotmoli definitiv, până la obstacole aduse de viituri anterioare.

Nivelul extrem de scăzut al Dunării provoacă probleme serioase pentru navigația fluvială în zona Giurgiu-Ruse. Zeci de barje și convoaie sunt nevoite să staționeze, iar situația este cu atât mai complicată cu cât unele dintre ambarcațiuni transportă mărfuri periculoase sau ușor inflamabile, potrivit Radio România Actualități.

Printre încărcăturile transportate se află îngrășăminte chimice și cărbune. Staționarea prelungită, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, poate crește riscurile asociate acestor transporturi.





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