O destinație de lux pentru o nuntă de vis

Aflat în Kingston-upon-Thames, locul natal al lui Holland, hotelul Beaverbrook este una dintre cele mai prestigioase locații din zonă, cunoscută pentru combinația sa de eleganță istorică și excentricitate britanică.

Construcția victoriană, care a fost odată reședința lui Lord Beaverbrook, fost editor al Daily Express, a găzduit de-a lungul timpului personalități precum Elizabeth Taylor, creatorul lui James Bond, Ian Fleming, și Winston Churchill.

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Eveniment privat pentru 250 de invitați celebri

Cei 250 de invitați, printre care se numără vedete precum Timothée Chalamet, Kylie Jenner și Robert Downey Jr., au profitat din plin de facilitățile luxoase ale proprietății. Printre acestea se numără o piscină încălzită, terenuri de pickleball și petanque, și un spa de top. Potrivit surselor, evenimentul a costat în jur de 500.000 de lire sterline.

Pentru a asigura intimitatea, telefoanele au fost interzise atât pentru personal, cât și pentru invitați. De asemenea, unele dintre casele de oaspeți ale domeniului, cum ar fi „Dower House”, sunt atât de bine ascunse încât chiar și cei cazați în clădirea principală nu le pot vedea.

Această reședință privată, descrisă ca „separată și invizibilă” pe site-ul hotelului, ar fi fost locul în care mirii s-au retras după fiecare seară de petrecere.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul luxos ales de cuplu

Prețurile pentru o noapte de cazare încep de la 559 de euro pe noapte, pentru o cameră în „Casa cu Grădină”. Există și variante mai scumpe însă, precum 707 euro pentru o noapte în camerele din corpul „The Village” sau 921 de euro pe noapte pentru o cameră în corpul „The House”.

Cea mai scumpă variantă costă 1034 de euro pe noapte, și este vorba despre o cameră în corpul „The Coach House”.

Detalii despre locație și meniu

Dower House, disponibilă doar la cerere, este o cabană din cărămidă roșie și cremene, înconjurată de 60 de acri de pădure. Aceasta include o piscină exterioară, o terasă spațioasă și un interior ce reflectă stilul Artelor și Meseriilor, cu tapet floral și culori vibrante. Baia este dotată cu produse elegante Bamford, încălzire prin pardoseală și accesorii Lefroy Brooks. De asemenea, bucătarii hotelului au pregătit cine intime pentru tinerii căsătoriți.

Se crede că meniul de la micul dejun de nuntă a fost creat în Restaurantul Japonez din incintă. Petrecerea a început cu o cină de repetiție luni, iar fratele lui Tom, Sam Holland, a fost cavaler de onoare.

The stars of Spider-Man celebrated their wedding at one of the UK's best country house hotels https://t.co/AIHs612Rgn — Condé Nast Traveller (@cntraveller) August 7, 2026

„Ceremonia a fost atât de frumoasă și romantică. Tom și Zendaya s-au descurcat perfect cu discursurile lor — au fost atât de amuzanți, cât și emoționanți. Nu a rămas niciun ochi uscat în sală. Sunt oameni incredibil de muncitori și minunați, iar această nuntă spectaculoasă a încununat un an uimitor pentru ei”, a explicat un invitat la nuntă, pentru The Sun.

Dragostea lor, confirmată oficial

Holland, în vârstă de 30 de ani, și Zendaya, de 29 de ani, au format un cuplu încă din 2016, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Spider-Man: Homecoming”.

Într-un interviu pentru Esquire UK, publicat în iulie 2026, Holland a confirmat oficial căsătoria, declarând: „Mi-am găsit persoana potrivită, sunt mai fericit decât am fost vreodată”.

Viața de familie în Richmond

Proaspăt căsătoriții locuiesc acum într-o reședință renovată în apropierea Parcului Richmond, o zonă istorică din Londra. Vila, achiziționată în 2017 pentru 2,5 milioane de lire sterline, a fost complet renovată pentru a deveni un cămin luxos. Cuplul a fost observat recent făcând cumpărături la Waitrose în New Malden, plimbându-se prin parc alături de câinele lor, Noon, și luând masa la Petersham Nurseries, o grădină cu restaurant.

Daily Mail a încercat să obțină un comentariu oficial din partea cuplului, dar fără succes până în acest moment.

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