Deși au divorțat în urmă cu mai mulți ani, Connect-R și Misha continuă să colaboreze atunci când vine vorba despre creșterea fiicei lor, Maya. Artistul a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție și a dezvăluit că educația copilului rămâne prioritatea lor absolută.

Connect-R la concertul de pe scena de la Sala Palatului din BucureștiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Connect-R, despre relația cu Misha după divorț

Chiar dacă povestea lor de dragoste s-a încheiat, Connect-R și Misha au rămas uniți de cel mai important rol din viața lor: acela de părinți. Cei doi au reușit să păstreze o relație bazată pe respect și comunicare, iar acest lucru se reflectă în modul în care o cresc pe fiica lor, Maya.

Într-un interviu acordat pentru VIVA!, artistul a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție și a subliniat că, atunci când vine vorba despre educația copilului, nu există loc de compromisuri.

„Misha este un om extraordinar”

Connect-R a avut numai cuvinte de apreciere la adresa Mishei, despre care spune că este o mamă dedicată și un om deosebit. Artistul mărturisește că este recunoscător pentru faptul că Maya o are alături.

„Misha este un om extraordinar, e o mamă extraordinară, o femeie extraordinară. Mă bucur că e mama Mayei, pentru că nu putea să aibă o mamă mai bună, iar în ceea ce privește educația Mayei, nu se negociază nimic. Suntem amândoi superimplicați.”, a declarat Connect-R pentru VIVA!.

Maya studiază muzica la Colegiul Național „George Enescu”

Artistul a oferit și câteva detalii despre parcursul fiicei sale. Maya urmează cursurile Colegiului Național „George Enescu”, unde studiază muzica, una dintre marile sale pasiuni. Potrivit lui Connect-R, fata învață atât chitară, cât și pian clasic, iar părinții încearcă să îi ofere un echilibru între școală, activitățile artistice și timpul dedicat copilăriei.

„Ea este elevă la Colegiul Național «George Enescu», studiază chitară și pian clasic, îi place foarte mult muzica. Încercăm să-i creăm un echilibru între educație și joacă și, ce să zic?, ca orice părinte, spun că am un copil absolut minunat.”, a mai spus artistul.

Educația fiicei, prioritatea comună

Declarațiile lui Connect-R arată că, în ciuda divorțului, el și Misha au reușit să construiască o relație de coparenting bazată pe colaborare și respect reciproc. Artistul spune că amândoi sunt implicați în deciziile importante privind creșterea Mayei și că obiectivul lor este să îi ofere un mediu stabil și echilibrat, în care să se poată dezvolta atât din punct de vedere educațional, cât și personal.

De-a lungul timpului, atât Connect-R, cât și Misha au vorbit în repetate rânduri despre importanța unei relații civilizate după despărțire, considerând că binele fiicei lor trebuie să rămână întotdeauna pe primul loc.

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