Motivarea deciziei de condamnare pronunțată de Tribunalul Timiș scoate la iveală faptul că pentru bruiajul sistemului alarmă hoții au folosit aparatură importată din China care se vinde liber pe internet.

Pe site-ul comerciantului de aparate de bruiaj, a căror utilizare este ilegală în România, este specificat: „După achiziționare clientul devine în întregime responsabil pentru orice problemă de natură juridică care apare în urma utilizării acestor produse”.

Rolul jucat de fiecare dintre autori

În 21 iulie 2026, Tribunalul Timiș a pronunțat o primă sentință în dosarul jafului de aproape 10 milioane de lei de la la Poșta Mare din Timișoara, care a avut loc în noaptea de 30 spre 31 mai 2025.

Motivarea arată că autorii principali ai jafului, cei care au intrat în clădire și au luat sacii cu bani, au fost Andrei Grigoraș și Eduard Sebastian Abraham. Dorin Florin Vlad a fost complice, fiind cel care a supravegheat zona în timpul furtului și a asigurat transportul.

În urma procesului, Grigoraș a primit trei ani și șase luni de închisoare. Eduard Sebastian Abraham, căruia i-a fost reținută recidiva, a primit patru ani de închisoare, iar complicele Dorin Florin Vlad, care a beneficiat și de o reducere ca urmare a denunțării angajatei Poștei care i-a ajutat pe hoți, a primit doi ani și șase luni de închisoare.

Pentru că se afla sub supraveghere după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, Vlad a primit o pedeapsă finală de cinci ani și șase luni de închisoare, hotărârea nefiind definitivă.

Hoții au folosit aparatură de bruiaj cumpărată de pe internet

Motivarea hotărârii din cazul jafului de 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara scoate la iveală faptul că hoții au folosit, pentru neutralizarea sistemului de alarmă de la Poștă, aparatură de bruiaj cumpărată cu două săptămâni înainte de lovitură, din București, de la Flavius Răzvan Dumitru, proprietarul site-ului bruiaj.com.

Cum a fost descoperită aparatura de bruiaj folosită în jaful de la Timișoara

După furtul din noaptea de 30 spre 31 mai de la Timișoara, în mașina hoților depistați de un echipaj de la Poliția Rutieră a fost descoperit un dispozitiv de bruiaj cu 16 antene cu inscripția ,,DC12VIN”.

„Din investigațiile efectuate în cursul cercetărilor penale a rezultat că inculpații Vlad Florin Dorin și Abraham Eduard-Sebastian s-au deplasat în cursul lunii mai 2025, cel mai probabil în 13.05.2025, în municipiul București, pentru a cumpăra un dispozitiv de bruiaj, prevăzut cu mai multe antene, precum și stații emisie-recepție, de pe pagina web bruiaj.com”, se arată în documentul studiat de Libertatea.

Aparat de bruiaj similar celui folosit în jaful de la Timișoara Sursa: bruiaj.com

Procurorii au descoperit că aparatura a fost cumpărată de la Flavius Răzvan Dumitru. Cu ocazia unei percheziții realizate la un punct de lucru al lui Dumitru din București, „au fost identificate mai multe dispozitive de bruiaj de diferite tipuri care au fost ridicate și predate reprezentanților din cadrul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)”.

Audiat ca martor în dosar, Flavius Răzvan Dumitru a declarat că vinde produse de bruiaj (Jamming) pe care le cumpără din China. „Martorul Dumitru Flavius-Răzvan l-a recunoscut pe inculpatul Vlad Florin Dorin, ca fiind persoana care în cursul lunii mai 2025 a achiziționat de la el dispozitive de bruiaj”, se mai arată în motivarea Tribunalului Timiș, studiată de Libertatea.

Rezultatele bruiajului din timpul jafului sunt incerte

Hotărârea de condamnare a celor trei hoți de la Timișoara nu clarifică modul în care a fost folosită aparatura de bruiaj. Chiar dacă în sentință se arată că hoții „ar fi modificat orientarea camerei de supraveghere și bruiat sistemul de alarmă, utilizând mai multe dispozitive adaptate pentru acest lucru”, ancheta arată că sistemul de alarmă a pornit pentru aproximativ cinci minute, în intervalul 2.30-2.40.

Paznicul de la Poștă a declarat că după ce a pornit sistemul de alarmă a patrulat în exteriorul clădirii „fără a observa alte aspecte de interes”. De altfel, după alte cinci minute de la oprirea sistemului de alarmă, la sediul Poștei a ajuns și un angajat al firmei de pază cu care instituția are contract.

Agentul de pază a verificat ușa de acces în sediul Poștei și nu a observat nimic suspect pentru că hoții au apucat să înlocuiască butucul ușii „tocmai pentru a nu crea suspiciuni în cazul unei verificări din partea firmei de pază”.

Importul, deținerea și comercializarea de jammere, interzise în România

Potrivit unei prezentări de pe site-ul ANCOM, utilizarea aparatelor de bruiaj (jammere) „este interzisă în toate statele membre ale Uniunii Europene, deci și în România”. ANCOM menționează că, potrivit HG 740/2016, privind punerea pe piață a echipamentelor radio, „pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor radio sau dispozitivelor destinate să producă interferențe prejudiciabile (jammere)”.

Astfel, fabricarea, deţinerea, importul, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau utilizarea jamerelor este contravenție, iar amenda este cuprinsă între 15.000 și 50.000 de lei.

Comerciantul de aparatură de bruiaj: „Nu le folosiți în scopuri ilegale”

Pe site-ul de pe care a fost cumpărată aparatura de bruiaj pentru jaful de 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara, comerciantul menționează la secțiunea „Termeni și condiții” că vinde aparate la nivel internațional, iar „achiziționarea bruiajelor este interzisă în unele țări”. „Este responsabilitatea clientului să se asigure că are dreptul legal de a folosi un asemenea produs pe teritoriul țării respective. După achiziționare, clientul devine în întregime responsabil pentru orice problemă de natură juridică ce apare în urma utilizării acestor produse”, este menționat pe pagina magazinului online.

„Produsele noastre sunt dispozitive cu caracter educațional. Nu le folosiți în scopuri ilegale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scopurile în care sunt utilizate produsele achiziționate”, mai avertizează comerciantul, specificând că prin acceptarea condițiilor de comercializare, clienții „își asumă în totalitate responsabilitatea privind scopul utilizării și întrebuințării produselor de pe acest site”.

Banii de pensii, furați ca în filme din sediul Poștei

Jaful de la Poșta Mare din Timișoara a avut loc în noaptea de 30 spre 31 mai 2025. Abraham și Grigoraș au pătruns în clădire pe o intrare de pe bulevardul Mihai Eminescu (partea laterală). Intrați în clădire, spărgătorii au forțat ușa de acces în camera care asigură accesul în casierie, dislocând și fereastra acesteia.

După ce au cărat la mașină cei 16 saci în care se aflau 9.470.000 de lei, hoții au furat DVR-ul sistemului de supraveghere, iar pentru a-și asigura intrarea și ieșirea au modificat orientarea camerelor de supraveghere, fiind folosit și un sistem de bruiaj al sistemului de alarmă.

După furt, hoții au schimbat butucul ușii clădirii pentru a lăsa impresia că intrarea n-a fost forțată.

Vigilența polițiștilor rutieri a salvat banii. La scurt timp după furt, mașina folosită la spargere a ajuns pe strada Jiul, iar de acolo pe Splaiul Nicolae Titulescu, spre bulevardul Dragalina. La vederea unui echipaj de Poliție, duba Fiat Doblo cu care erau cărați banii a virat brusc la dreapta, pe strada Anton Seller. În momentul în care a fost ajuns de polițiști, șoferul a oprit mașina și a luat-o la fugă.

Hoțul a fost prins, iar în momentul în care au verificat mașina, polițiștii au descoperit că acesteia îi erau aplicate numere false, iar când a fost verificat interiorul au fost găsite unelte pentru spargeri și mai mulți saci cu inscripția „Poșta Română”.

În cei 16 saci din mașină era suma de aproape 10 milioane de lei. La scurt timp după jaf, Nelu Balaș, fost director al Poștei din Timișoara, a declarat pentru Libertatea că, la modul în care au operat hoții, este convins că a existat un complice din interior.

Cei 16 saci în care se aflau 9.470.000 de lei. Sursa foto: Poliția Română

În urma anchetei derulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș nu au fost găsite probe care să indice complicitatea vreunui angajat al Poștei, dar un denunț depus de unul dintre autorii jafului a scos la iveală că hoții au avut-o complice pe o angajată a Poștei, față de care ancheta este în derulare.

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