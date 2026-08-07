Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc, anunțat în primăvară, a surprins lumea mondenă. Cei doi au preferat să păstreze discreția și au explicat doar că relația lor nu mai funcționa și că au ajuns la concluzia că nu se mai iubesc. Cei doi au rămas o echipă în ceea ce privește creșterea copiilor.

Rareș Cojoc adoră momentele petrecute alături de cei trei moștenitori. Acesta a arătat în mediul online cum arată o zi încărcată din viața lui de părinte. „Chiar daca momentan sunt în cantonament în Italia, iar copiii sunt la părinții mei la Târgu Mures, săptămana trecută am filmat pe-ndelete cum arată o zi plină din viața noastră”, a spus el.

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Deși este cunoscut pentru performanțele sale pe ringul de dans, acesta își asumă cu normă întreagă rolul de părinte. Ziua campionului începe de la primele ore ale dimineții.

„Hello tuturor! Astăzi am un program super încărcat cu copiii. Sunt practic șoferul lor. De dimineață Sia și cu Ale au plecat la grădiniță. Între timp Ioachim a avut meditații de la ora 9.00 cu profesorul lui din Marea Britanie.

Acum am plecat cu Ioachim spre cursul de tobe. După care, la ora 17.00, o iau pe Anastasia de acasă și vom merge împreună la balet. Iar ultima activitate pe ziua de astăzi este din nou cu Ioachim, care are înot de la ora 20.00 la 21.00. Am plecat la ultima activitate pe ziua de astăzi, activitatea de înot a lui Joachim. După o zi incredibil de plină, Ioachim mai dă o tură prin garaj cu trotineta. Vă prezint și vouă cum arată o zi mai aglomerată din viața mea. Pentru că, bineînțeles, nu toate zilele sunt la fel. După grădiniță, meditații, cursuri de tobe, balet, înot, închidem această zi cu voie bună și dans. Uitați-vă ce mișcări aici!”, a povestit Rareș Cojoc.

Campionul la dans sportiv a precizat că nu toate zilele sunt fel de aglomerate, însă își dorește să le ofere copiilor săi oportunități diverse de dezvoltare.

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