Cum funcționează „Menu Engineering”

„Menu Engineering” este o metodă de proiectare a meniurilor care are un scop clar: să încurajeze clienții să aleagă anumite preparate și să cheltuiască mai mult. Fiecare detaliu contează: ordinea felurilor de mâncare, poziționarea acestora pe pagină, formularea descrierilor sau omiterea simbolului monedei influențează în mod subtil decizia clientului.

Mai puține opțiuni, mai multe încasări

Deși meniurile lungi pot părea impresionante, ele sunt adesea copleșitoare pentru clienți.

Prea multe opțiuni pot conduce la indecizie, astfel încât clientul ajunge să aleagă ceea ce îi sare în ochi sau ceva ce cunoaște deja, scrie Blick. De aceea, multe restaurante preferă să limiteze opțiunile din fiecare categorie, facilitând procesul decizional și orientându-l către preparatele pe care doresc să le vândă mai des.

Strategia prețurilor: de la scump la „acceptabil”

O altă tehnică des utilizată în meniuri este plasarea celor mai scumpe feluri la început. Potrivit Blick, acestea funcționează ca un „ancoraj de preț”. După ce le vezi, alte opțiuni par brusc mai accesibile, chiar dacă prețul lor nu este neapărat mic. Psihologic, clientul simte că face o alegere „economică” dacă nu comandă cel mai scump preparat.

Unde se oprește privirea ta

Ochii tăi nu explorează meniul în mod liniar. Studiile arată că anumite zone, în special partea de sus a paginii, atrag mai multă atenție. Conform Blick, restaurantele folosesc acest lucru în favoarea lor, plasând în aceste zone cele mai profitabile preparate sau specialitățile casei.

Oamenii comandă mai des ceea ce observă primul, nu neapărat ceea ce este mai gustos, subliniază Blick.

De ce nu apare simbolul monedei lângă preț

Ai observat vreodată că unele meniuri nu afișează simbolul monedei lângă preț? Nu este o greșeală, ci o strategie.

Fără simbolul monedei, suma pare mai puțin concretă și mai ușor de acceptat, mai scrie Blick. În plus, plasarea prețului în colțuri sau în format mic mută atenția către descrierea preparatului.

Cum influențează denumirea unui preparat percepția consumatorilor

Ce ai alege: o „supă simplă de roșii” sau o „specialitate gătită ca la bunica”? Mulți ar opta pentru a doua variantă, chiar dacă este același preparat.

Termeni precum „de casă” sau „după rețeta bunicii” creează o conexiune emoțională, justificând mental un preț mai mare.

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