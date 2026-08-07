În felul acesta, minimumul la benzina standard scade la 9,36 de lei/l, iar la motorină ajunge la 10,57 de lei/l. Toate celelalte benzinării au menținut însă prețurile anterioare, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Prețurile minime la carburanți au scăzut și în celelalte orașe analizate, respectiv Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, cu până la 20 de bani.

Cât costă benzina în București, vineri, 7 august 2026

Prețul minim al benzinei standard în București este de 9,36 de lei/l, față de 9,47 de lei/l, costul de ieri (o scădere de 0,11 lei), și este afișat la Petrom. Aceeași stație vinde carburantul cu 9,51 de lei/l de două zile (o diferență de 0,15 lei).

Rompetrol vinde benzina tot cu 9,47 de lei/l, prețul minim afișat ieri. Și stațiile Socar păstrează costul de miercuri al carburantului și îl comercializează azi cu 9,51 de lei/l.

De asemenea, OMV nu umblă la prețuri și afișează vineri, 7 august 2026, un cost de 9,57 de lei/l pentru benzina standard.

Și benzinăriile MOL mențin costul de 9,57 de lei/l pentru benzină, același de miercuri. Stațiile Lukoil, de asemenea, păstrează azi prețul de miercuri al carburantului, de 9,59 de lei/l.

În marile orașe ale țării, benzina are același preț: în București, Iași și Constanța a scăzut la 9,36 de lei/l, de la 9,47 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,11 lei). În Cluj-Napoca și Timișoara, carburantul se vinde cu 9,36 de lei/l de la 9,47 de lei/l, prețul de joi (o scădere de 0,11 lei).

Cât costă motorina în București, joi, 6 august 2026

Motorina standard are un preț minim vineri de 10,57 de lei/l, față de 10,77 de lei pe litru menținut de miercuri (o scădere de 0,20 de lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Socar vinde carburantul cu 10,77 de lei/l, preț menținut de miercuri. În rețelele Rompetrol, motorina costă vineri, 7 august 2026, 10,83 de lei/l, atât cât era și miercuri.

Nici OMV nu modifică prețul și comercializează azi carburantul cu 10,83 de lei/l, aceeași cotație de miercuri. Și la stațiile MOL, motorina păstrează și astăzi costul de miercuri, respectiv 10,83 de lei/l.

Cea mai scumpă motorină standard este în rețeaua Lukoil, unde carburantul se vinde cu 10,98 de lei/l, la fel ca miercuri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină din Timișoara costă azi 10,57 de lei/l, comparativ cu 10,73 de lei/l, prețul din ultimele două zile (o diferență de 0,16 lei). În București, Iași și Constanța, carburantul se vinde tot 10,57 de lei/l, față de 10,77 de lei/l, cât a fost în ultimele două zile (o scădere de 0,20 de lei). Și la Cluj-Napoca, motorina este tot 10,57 de lei/l, de la 10,77 de lei/l, preț constant de duminică (o reducere de 0,20 de lei).

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 7 august 2026

Cea mai ieftină benzină din țară costă astăzi 9,36 de lei/l, față de 8,74 de lei/l, preț menținut de sâmbătă (o creștere de 0,62 de lei), și se găsește la o stație Petrom din Gura Humorului, Bd. Bucovina, nr. 100 bis, județul Suceava.

În cazul motorinei standard, cel mai mic cost din țară ajunge la 10,57 de lei/l, comparativ cu 9,79 de lei/l, cât a fost în ultimele două zile (o majorare de 0,78 de lei), și este la o stație Petrom din Craiova, str. Brestei, județul Dolj.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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