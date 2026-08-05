Georgina Rodriguez a reacționat după valul de comentarii apărute în mediul online după fotografiile în care apare în costum de baie.

„Corpul meu se va schimba, ca al tuturor femeilor. Și sper să continue să se schimbe mulți ani, pentru că asta va însemna că sunt încă în viață. Sunt mama a 6 copii minunați, dintre care 3 fete care într-o zi vor fi femei grozave.”, și-a început mesajul Georgina Rodriguez.

Vedeta a povestit că a discutat despre acest subiect și cu Cristiano Ronaldo. „Îmi fac griji că acum mă fac grasă, pentru că trăiesc după imaginea mea”, i-ar fi spus ea tatălui copiilor ei.

„Nu trăieşti după imaginea ta. Trăiești din ceea ce ești. O femeie perfectă. Frumoasă, cu un corp superb, o mamă, un om bun, de succes și care trăiește viața cu dragoste. Ce vrei mai mult?”, a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo.

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„Cine decide care este corpul corect? Oare chiar mai credem că fericirea are o mărime?”, a spus Georgina, în mediul online.

Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo se pregătesc de nuntă

Presa internațională susține că nunta lui Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și Georgina Rodriguez, în vârstă de 32 de ani, va avea loc pe 8 august, în Madeira, insula natală a starului portughez.

”Oaspeții hotelului au fost informați că două etaje vor fi inaccesibile vineri și sâmbătă, precum și mai multe baruri”, a declarat o sursă pentru The Sun, publicație care susține că evenimentul ar putea avea loc în weekendul viitor, pe 8 august.

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