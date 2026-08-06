Planuri pentru conflicte regionale

Planul, coordonat de Elbridge Colby, șeful politicii Pentagonului, urmărește să ofere liderilor americani opțiuni credibile în cazul unor conflicte regionale.

„Avem nevoie de opțiuni nucleare credibile”, a declarat un oficial important din Departamentul Apărării, citează The Telegraph.

Această strategie ar putea fi discutată de Colby în cadrul unui eveniment privat organizat miercuri în Nebraska, în vizita sa la Comandamentul Strategic al SUA, responsabil de forțele nucleare. Planul este conceput pentru situații ipotetice în care aliații Statelor Unite ar fi atacați de Rusia sau China, potrivit surselor citate.

Mai multe opțiuni pentru Donald Trump

Noua abordare nu limitează opțiunile președintelui Donald Trump, ci le extinde. „Scopul este de a oferi opțiuni realiste și credibile, astfel întărind descurajarea”, a explicat oficialul.

Colby a susținut mult timp utilizarea armelor nucleare tactice, mai mici și mai precise, pentru a crește credibilitatea doctrinei nucleare americane.

„Dacă dorești ca descurajarea extinsă să fie credibilă, trebuie să oferi liderilor politici capabilități nucleare care pot fi utilizate în mod realist”, a adăugat oficialul. „Altfel, opțiunile se reduc la decizii extreme pe care adversarii nu le consideră viabile.”

Îngrijorări privind escaladarea

Potrivit The Telegraph, acest plan a reaprins dezbaterile din perioada Războiului Rece legate de echilibrul între descurajare și riscul unui război nuclear. Criticii susțin că accentul pus pe armele nucleare tactice ar putea scădea pragul pentru utilizarea lor, ceea ce sporește riscul escaladării conflictelor convenționale.

În plus, există temeri că pregătirea excesivă pentru scenarii cu arme tactice ar putea scădea eficiența răspunsurilor cu arme strategice.

„Este greu de imaginat un studiu în contradicție cu poziția declarată a președintelui Trump de a face descurajarea nucleară mai puternică. Acest studiu este o mare dezamăgire”, a declarat un consilier din Congres pentru NBC.

Niciun stat nu a folosit arme nucleare în conflict de la atacurile asupra Hiroshimei și Nagasaki, din 1945, care au determinat capitularea Japoniei și încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

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