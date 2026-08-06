MAE confirmă arestarea cetățeanului român

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă arestarea în Germania a unui cetățean român acuzat de spionaj, în baza unui mandat emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine. Reprezentanții MAE precizează că, până în prezent, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea persoanei în cauză sau a familiei acesteia.

„Autorităţile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiţie din Rheine (Renania de Nord-Westfalia) prin care a fost arestat un cetăţean român. Menţionăm că, până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară din partea cetăţeanului român în cauză sau a familiei acestuia”, a precizat MAE.

Directorul companiei de drone, urmărit luni de zile

Cazul este considerat extrem de sensibil de autoritățile germane, iar directorul companiei a fost plasat sub protecție personală.

Potrivit informațiilor prezentate de „Die Zeit”, Stefan Thumann, directorul producătorului german de drone Donaustahl, a fost supravegheat sistematic în Bavaria.

Anchetatorii cred că operațiunea de spionaj s-ar fi desfășurat între decembrie 2025 și martie 2026. În această perioadă, doi agenți suspecți l-au urmărit pe Thumann și au fotografiat și filmat locuința acestuia, precum și adresa oficială a companiei.

Cei suspectați ar fi strâns, de asemenea, informații despre director și compania pe care o conduce, inclusiv din surse disponibile online.

Autoritățile germane au fost avertizate încă de la sfârșitul anului trecut de un serviciu de informații străin cu privire la existența unei posibile operațiuni împotriva managerului german.

Compania condusă de Stefan Thumann furnizează Ucrainei drone de recunoaștere și drone FPV MAUS.

O româncă și un ucrainean, arestați în Spania și Germania

În primăvara acestui an, două persoane au fost arestate în legătură cu ancheta. Este vorba despre Sergey N., cetățean ucrainean, și Alla S., o româncă.

Procurorul general federal din Germania a emis mandate de arestare pe numele celor doi, fiind suspectați de activități de spionaj pentru un serviciu de informații străin.

Suspecții au fost arestați în Spania, respectiv în Renania de Nord-Westfalia.

Avocații acestora nu au făcut, până acum, declarații publice cu privire la acuzații.

Directorul neamț, pus sub protecție

Stefan Thumann beneficiază acum de protecție personală, iar autoritățile consideră că riscul la adresa sa este unul foarte ridicat. Directorul Donaustahl și-a anulat aparițiile publice încă din martie.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, este informat în permanență despre evoluția anchetei.

Cazul este tratat ca unul deosebit de sensibil din perspectiva securității Germaniei, în condițiile în care industria dronelor și producția de echipamente militare au devenit domenii strategice în contextul războiului din Ucraina.

Ar putea exista și o a doua țintă

Anchetatorii germani nu exclud posibilitatea ca Stefan Thumann să nu fi fost singurul manager din industria de apărare vizat de serviciile rusești.

Și o altă companie germană din industria de armament ar fi intrat în atenția serviciilor de informații rusești.

Într-un caz separat, doi suspecți au fost arestați în apropierea frontierei dintre Serbia și Ungaria, în zona orașului Subotica. Oficialii au descoperit dispozitive explozive ascunse în camioanele acestora.

Anchetatorii suspectează că pe telefoanele celor doi existau contacte cu o agenție de informații rusă. Mai mult, destinația presupusă a camioanelor ar fi fost tot o locație din Bavaria.

În acest context, autoritățile germane verifică dacă există o legătură între cele două cazuri și nu exclud posibilitatea ca viața unui alt director din industria de apărare să fie în pericol.

Autoritățile germane avertizează că Rusia folosește tot mai des așa-numiți „agenți de unică folosință”, persoane fără pregătire în spionaj, recrutate adesea prin rețelele de socializare, care acceptă să execute misiuni de supraveghere, filmări, incendieri sau chiar atacuri asupra unor ținte considerate sensibile în schimbul unor sume de bani.

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