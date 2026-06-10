Mihai Morar și soția sa, Gabriela, marchează un moment important din viața lor de familie. Cei doi au împlinit 20 de ani de la căsătoria civilă, iar prezentatorul a ales să împărtășească cu urmăritorii săi mai multe fotografii rare realizate în ziua în care au devenit oficial soț și soție. Imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant dedicat partenerei sale de viață.

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Mihai Morar și Gabriela sărbătoresc două decenii de căsnicie

Mihai Morar și soția sa, Gabriela, au împlinit 20 de ani de la momentul în care și-au unit destinele în mod oficial. Cu această ocazie, prezentatorul a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din ziua cununiei civile, imagini pe care publicul le-a văzut foarte rar de-a lungul anilor.

Postarea a atras rapid atenția urmăritorilor, mai ales că Mihai Morar și Gabriela au ales întotdeauna să își păstreze viața personală departe de ochii publicului.

Mesajul transmis de prezentator după 20 de ani de căsnicie

Alături de fotografiile din arhiva personală, Mihai Morar a publicat și un mesaj dedicat soției sale.

„În urmă cu exact 20 de ani am semnat niște acte. Viața a scris, apoi, cartea. Și o scrie în continuare. Până la ultima pagină. Mulțumesc pentru poveste, Gabriela!”, a scris Mihai Morar.

Mesajul a fost apreciat de numeroși urmăritori, care au transmis felicitări și urări cu ocazia aniversării celor două decenii petrecute împreună.

O relație trăită departe de lumina reflectoarelor

Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziune și radio, Mihai Morar a preferat să își țină familia departe de atenția publică.

Aparițiile alături de soția sa sunt rare, iar detaliile despre viața lor personală au fost oferite întotdeauna cu măsură. Tocmai din acest motiv, imaginile publicate acum au stârnit interesul celor care îl urmăresc.

Cei 20 de ani de căsnicie reprezintă una dintre cele mai importante borne din povestea lor de viață, construită departe de scandaluri și expunere excesivă.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai Morar și Gabriela

Într-un interviu acordat în trecut, Mihai Morar a povestit cum a început relația cu Gabriela și a dezvăluit că nu el a fost cel care a făcut primul pas.

Potrivit prezentatorului, totul a pornit de la glumele colegilor și de la o invitație neașteptată.

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie”, povestea Mihai Morar, în urmă cu ceva vreme.

O aniversare cu o semnificație specială

La două decenii de la cununia civilă, Mihai Morar și Gabriela continuă să formeze unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă românească.

Fotografiile publicate de prezentator au oferit o rară incursiune în trecutul familiei sale și au marcat un moment important din viața celor doi, care își continuă povestea începută în urmă cu 20 de ani.

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