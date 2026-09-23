Maria Iordănescu a devenit pentru prima oară mamă, în urmă cu trei ani, când micuța Teea a venit pe lume și i-a schimbat total viața acesteia. Fiica lui Anghel Iordănescu s-a retras din televiziune pentru a se dedica creșterii fetiței sale, iar acum, cele două au apărut pentru prima oară împreună, într-un platou de televiziune.

În ediția de astăzi a Știrilor Antena Stars, Maria Iordănescu a fost prezentă alături de fetița ei, Teea. Maria Iordănescu s-a căsătorit cu Teodor Ungureanu în anul 2022 și a devenit mamă pentru prima dată în anul 2023.

„Este pentru prima dată pentru ea într-un platou de televiziune. A mai fost când avea 1 an de zile și eu încă lucram în televiziune. A venit la mine la muncă și a văzut cam ce se întâmplă, dar era mult prea mică, avea 1 an de zile și nu înțelegea. Acum practic am venit împreună pentru că apoi avem planuri”, a declarat Maria Iordănescu, la Știrile Antena Stars.

Maria spune că tatăl ei a fost destul de absent din viața ei, astfel că, acesta petrece mult timp cu nepoata lui, Teea, făcându-i toate poftele.

„Toată lumea îmi spune că seamănă foarte mult cu mine când eram mică. Cred că tata retrăiește cumva perioada copilăriei mele, pentru că mare parte din copilărie tata a fost departe de noi și nu prea a prins acei ani, în care eu eram cam de vârsta Teei, și cred că acum, la bătrânețe, se bucură pentru că are mai mult timp de nepoți și să fie alături de copii”, a mai declarat Maria Iordănescu.