Ghid de pregătire a organismului pentru schimbările de sezon și perioadele aglomerate

Trecerea de la un anotimp la altul aduce cu sine o mulțime de schimbări subtile, dar profunde. Zilele devin mai scurte, temperaturile oscilează neașteptat, iar ritmul cotidian pare să accelereze brusc, mai ales când aceste tranziții se suprapun cu perioade aglomerate la locul de muncă sau în familie. În astfel de momente, este absolut firesc să simți o scădere a tonusului fizic, o ușoară stare de moleșeală sau o vulnerabilitate crescută în fața virozelor de sezon.

Sistemul tău imunitar și întregul organism lucrează în permanență pentru a menține un echilibru intern, adaptându-se la variațiile de mediu. Totuși, când solicitările externe devin prea mari, resursele tale naturale se pot diminua. Pregătirea din timp a organismului nu înseamnă căutarea unor metode miraculoase sau promisiunea că nu vei mai răci niciodată, ci adoptarea unui stil de viață conștient, blând și sustenabil, care să-i ofere corpului tot sprijinul de care are nevoie pentru a traversa perioadele solicitante cu mai multă ușurință.

Ce se întâmplă în corp atunci când se schimbă anotimpul?

Organismul uman este strâns legat de ritmurile naturii. Când se schimbă anotimpul, corpul tău trece printr-un proces complex de reacomodare. Fluctuațiile de temperatură, variațiile de umiditate și schimbarea nivelului de lumină solară influențează direct nivelul de hormoni, calitatea somnului și activitatea sistemului imunitar.

În plus, în perioadele aglomerate, stresul cotidian determină eliberarea de cortizol și adrenalină. Dacă acest nivel de stres rămâne ridicat pe o perioadă lungă, el poate slăbi barierele naturale de protecție ale corpului, făcând aparatul respirator să fie mai expus în fața factorilor patogeni.

Printre cele mai întâlnite semne că organismul tău depune un efort suplimentar de adaptare se numără:

Starea de oboseală imediat după ce te-ai trezit - te simți lipsit de energie chiar și după un număr suficient de ore de somn.

- te simți lipsit de energie chiar și după un număr suficient de ore de somn. Apatia sau lipsa de concentrare - experimentezi o ușoară stare de moleșeală sau ai dificultăți de concentrare pe parcursul zilei.

experimentezi o ușoară stare de moleșeală sau ai dificultăți de concentrare pe parcursul zilei. Iritația mucoaselor - apare uscăciunea sau iritația mucoaselor nazale și ale gâtului.

apare uscăciunea sau iritația mucoaselor nazale și ale gâtului. Disconfortul digestiv - simți mici tulburări digestive provocate de mesele luate pe fugă.

Cum îți poți susține imunitatea în perioadele aglomerate?

Foto: Springfarma

Sprijinirea sistemului imunitar nu se rezumă la un singur gest, ci la un ansamblu de obiceiuri care lucrează în sinergie. Înainte de a te îndrepta către soluții specifice, este important să consolidezi pilonii de bază ai sănătății zilnice.

Alimente care te ajută să-ți păstrezi energia

În perioadele de tranziție, farfuria ta ar trebui să devină principala sursă de energie și antioxidanți. Alimentația caldă și hrănitoare îți oferă un confort deosebit și îți susține digestia. Tocmai de aceea, ar fi bine să alegi:

legume și fructe de sezon - consumă alimente bogate în vitamina C și antioxidanți, cum sunt cătina, măceșele, citricele, rădăcinoasele (morcovi, sfeclă), dovleacul și legumele cu frunze verzi.

consumă alimente bogate în vitamina C și antioxidanți, cum sunt cătina, măceșele, citricele, rădăcinoasele (morcovi, sfeclă), dovleacul și legumele cu frunze verzi. proteine de calitate și grăsimi sănătoase- peștele, ouăle, lactatele fermentate (iaurt, kefir), nucile și semințele susțin refacerea țesuturilor și sănătatea microbiomului intestinal.

peștele, ouăle, lactatele fermentate (iaurt, kefir), nucile și semințele susțin refacerea țesuturilor și sănătatea microbiomului intestinal. mâncăruri calde - supele de legume, ciorbele tradiționale și tocănițele ușoare sunt mai ușor de digerat și te ajută să-ți menții o temperatură internă optimă.

Foto: Springfarma

Apa și ceaiurile te ajută să te ții departe de viroze

Atunci când vremea se răcește, ai tendința de a bea mai puțină apă, ceea ce este o greșeală frecventă. Aerul uscat din încăperile încălzite sau fluctuațiile de temperatură îți usucă mucoasa nazală și pe cea a gâtului, reducându-le capacitatea naturală de a opri pătrunderea microbilor.

Păstrează mereu la îndemână un pahar cu apă, ceaiuri din plante (cimbrișor, mușețel, ghimbir cu miere și lămâie) sau supe clare. O hidratare corespunzătoare ajută mucoasele să rămână umede și să funcționeze ca o barieră naturală eficientă.

Somnul și nutrienții activi influențează capacitatea de apărare a organismului

Nimic nu reface mai bine resursele sistemului imunitar decât un somn profund și neîntrerupt. În timpul somnului, organismul produce citokine, proteine esențiale în lupta împotriva infecțiilor și a inflamațiilor. Încearcă să creezi un ritual relaxant înainte de culcare: aerisește camera, evită cinele copioase la ore târzii și redu timpul petrecut în fața ecranelor.

Atunci când stilul de viață alert îngreunează menținerea unei alimentații impecabile, îi poți oferi corpului un sprijin nutrițional suplimentar prin ingrediente recunoscute pentru rolul lor protector:

Beta-glucanul, o fibră solubilă ce ajută la activarea celulelor imunitare de primă linie.

o fibră solubilă ce ajută la activarea celulelor imunitare de primă linie. Colostrul, bogat în imunoglobuline (IgG) și anticorpi, susține barierele naturale ale mucoaselor.

bogat în imunoglobuline (IgG) și anticorpi, susține barierele naturale ale mucoaselor. Lizatele bacteriene, p ărți inactivate din microorganisme benefice ce funcționează ca un antrenament blând pentru sistemul defensiv.

ărți inactivate din microorganisme benefice ce funcționează ca un antrenament blând pentru sistemul defensiv. Vitaminele C, D3 și Zincul, micronutrienți esențiali ce contribuie la funcționarea normală a imunității și la reducerea stării de extenuare.

Dacă simți nevoia unui aport sinergic din aceste elemente, poți discuta cu medicul sau farmacistul despre administrarea unui supliment alimentar complex. De exemplu, formule precum ViroProtect Imun+ de la Naturalis combină beta-glucanul, colostrul și lizatele bacteriene într-o singură administrare, fiind concepute pentru a completa rutina de îngrijire în momentele de tranziție sezonieră.

Foto: Springfarma

De ce este important să ceri sfatul unui specialist?

Fiecare persoană are un organism unic, cu nevoi care pot varia în funcție de vârstă, stil de viață sau afecțiuni asociate. Din acest motiv, cea mai bună abordare înainte de începerea oricărei cure de imunizare sau de suplimentare este dialogul cu un specialist.

Cum alegi surse sigure pentru sănătatea ta și a familiei?

Atunci când cauți soluții pentru susținerea organismului în perioadele solicitante, calitatea și proveniența produselor sunt criterii fundamentale. Alegerea unor surse autorizate îți garantează că formulele sunt originale, verificate și depozitate în condiții optime de temperatură și umiditate.

Toate aceste produse pot fi comandate simplu și rapid prin intermediul platformei Springfarma.com, având opțiunea de livrare direct la tine acasă. Dacă preferi interacțiunea directă sau vrei să ceri părerea unui specialist, poți merge în una dintre cele 21 de farmacii fizice Spring Farma din orașe precum București, Craiova, Satu Mare, Arad sau Cluj-Napoca. Acolo, farmaciștii te pot ajuta să identifici opțiunile potrivite în funcție de nevoile tale și ale celor dragi.

Cum îți menții echilibrul pe termen lung?

Pregătirea organismului pentru schimbările de sezon și perioadele aglomerate nu este o cursă contra cronometru și nici o formulă magică. Este un proces continuu de atenție acordată propriilor nevoi.

Prin pași mici, o alimentație echilibrată, hidratare, odihnă corespunzătoare și sprijinul unor formule concepute responsabil, îți poți ajuta organismul să-și mențină echilibrul natural și să întâmpine orice anotimp cu energie, vitalitate și stare de bine.

Surse:

https://activehealthcenter.com/tips-for-maintaining-health-throughout-the-year/

https://eu.usatoday.com/picture-gallery/life/health-wellness/2019/10/11/20-ways-to-help-your-body-adapt-quickly-to-season-changes/39999131/