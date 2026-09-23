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Un campion la tenis de masă a deschis o clinică de recuperare medicală, în București. Eduard Ionescu: „Mi-era foarte greu să găsesc specialiști disponibili”

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
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Eduard Ionescu tenis de masa a deschis o clinica de recuperare
Eduard Ionescu, jucator de tenis de masa, la clinica de medicina sportivă unde este fondator. Tine in mana ultimul trofeu castigat la Astana. Foto: Alexandra Mănăilă
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Peste 2,4 miliarde de oameni din întreaga lume au nevoie de recuperare medicală, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Ca răspuns la această nevoie tot mai accentuată, în București își deschide porțile ReActive Health Clinic (Cortina Academy), o nouă clinică de recuperare medicală ce propune un model integrat de evaluare funcțională, kinetoterapie și fizioterapie de ultimă generație. Cofondată de jucătorul de tenis de masă Eduard Ionescu, recent medaliat cu aur la WTT Star Contender Astana 2026, clinica transpune standardele din sportul de elită în tratamentul dedicat tuturor pacienților: de la sportivi și adulții activi, până la copii.

Cuprins:

Tratamente pentru probleme medicale după sportul de performanță și afecțiuni musculoscheletale care afectează viața de zi cu zi

Amplasată în cadrul complexului Cortina Academy (Bd. Geniului nr. 46–48, Sector 6), ReActive Health Clinic oferă pachete complete de recuperare medicală și pediatrică, adresându-se celor care se confruntă cu afecțiuni musculo-scheletice, traumatisme sau dureri cronice. Proiectul reunește o echipă multidisciplinară fondată de Eduard Ionescu, Oana Constantin și dr. Hamza Alzawahra, medic primar ortopedie-traumatologie.

Conceptul clinicii s-a născut din realitatea dură a sportului de înalt nivel, unde timpul și calitatea recuperării fac diferența între performanță și o pauză prelungită.

Incertitudinea accidentărilor și ritmul competițional sunt confirmate și de statistica internațională: conform unui studiu epidemiologic publicat în British Journal of Sports Medicine (BJSM), peste 10% dintre sportivii de elită suferă cel puțin o accidentare majoră în timpul marilor competiții, membrele inferioare și articulațiile fiind cele mai vulnerabile. În rândul sportivilor tineri și amatori, un studiu publicat de National Center for Biotechnology Information (NCBI) arată că peste 40,4% dintre aceștia suferă o leziune pe parcursul unui singur an de activitate, din cauza lipsei încălzirii sau a suprasolicitării.

Eduard Ionescu, jucător de tenis de masă: ,,Mi-era foarte greu să găsesc specialiști disponibili”

Eduard Ionescu, proaspăt medaliat cu aur în proba de dublu masculin la Astana 2026 (alături de Darius Movileanu) și ocupant al locului 18 mondial la dublu mixt, mărturisește că inițiativa a plecat chiar de la propriile provocări din teren: „Din experiența mea de sportiv, știu cât de important este timpul atunci când apare o accidentare. Nu îți dorești doar să scapi de durere, ci să înțelegi ce s-a întâmplat, să te recuperezi corect și să poți reveni cât mai repede la antrenament și competiție. Mi-era foarte greu să găsesc, din cauza programului haotic, specialiști disponibili în weekend. Am vrut ca aici să-i tratăm pe ceilalți pacienți exact la fel cum se tratează un sportiv de performanță și să diminuăm timpul de refacere cât mai mult posibil”, a mărturisit Eduard Ionescu.

Bernadette Szocs: „Chiar și când nu ești accidentat, recuperarea este esențială”

Prezentă la lansarea clinicii, Bernadette Szocs, una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis de masă din România (locul 23 WTT la simplu și partenera lui Eduard Ionescu la dublu mixt alături de care a câștigat medalia de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026), a subliniat că prevenția și refacerea sunt la fel de importante ca orele de antrenament: „După atâta efort este normal să mai ai dureri și, chiar dacă nu ai dureri, mușchii tăi sunt obosiți și este important să te recuperezi cât mai repede. Chiar și când nu ești accidentat, este foarte important să mergi la recuperare și întreținere a corpului, pentru că noi călătorim din competiție în competiție. Am ieșit la un moment dat campioană europeană având o mică ruptură la triceps, dar, deși am fost bandajată, nicio accidentare nu m-a oprit.”

Eduard Ionescu si Bernadette Szocs campioni la tenis de masa
Eduard Ionescu si Bernadette Szocs campioni la tenis de masa

Bernadette Szocs, campioană la tenis de masă, a testat echipamentele de ultimă generație din clinică, precum sistemul de laser de mare putere LightForce XPi 25W, tehnologia TECAR combinată cu electrostimulare Winback BACK4, crioterapia cu ultrasunete Cryosound și platforma BOBO pentru evaluarea și antrenarea echilibrului.

Protocol individualizat și accesibilitate la servicii de medicină sportivă

În România, accesul la servicii de recuperare rămâne adesea îngreunat de costuri, lipsa de recomandări sau disponibilitatea redusă a centrelor specializate în anumite zone, după cum arată un studiu realizat pe pacienți cu afecțiuni cronice. Pe parcursul anului 2024 pe un grup de 76 de pacienți români cu boli cronice și antecedente de infecție SARS-CoV-2, s-au identificat printre bariere costurile, disponibilitatea limitată a unor servicii și accesul redus la recomandări și servicii de recuperare.

ReActive Health Clinic își propune să schimbe această paradigmă printr-o abordare axată pe diagnostic precis și individualizare.

„Pentru noi, recuperarea personalizată începe înainte de primul tratament. Trebuie să înțelegem cum se mișcă pacientul, unde există dezechilibre, ce limitări are și care sunt obiectivele lui. Evaluarea este esențială. Ne-am dorit ca tehnologia să fie parte dintr-un proces medical coerent, nu să devină scopul în sine. Evaluarea specialistului, experiența terapeutului și exercițiul rămân esențiale”, a spus Oana Constantin, cofondator al clinicii.

Dr. Hamza Alzawahra, medic ortoped:,,Recuperarea începe imediat după accidentare”

Pentru ca un proces de recuperare să aibă succes, echipa multidisciplinară formată din medici specialiști, fizioterapeuți și kinetoterapeuți lucrează în strânsă legătură.

Dr. Hamza Alzawahra, medic primar ortopedie-traumatologie specializat pe proceduri minim invazive și protezare articulară, explică importanța etapei post-operatorii sau post-traumatice:„Recuperarea începe imediat după accidentare sau chiar a doua zi după intervenția chirurgicală. De unul singur, ortopedul nu are cum să facă totul; intervenția chirurgicală singură nu este de ajuns. Colaborarea cu kinetoterapeutul trebuie să fie foarte strânsă pentru a duce tratamentul la un rezultat bun. În sportul de rachete sau tenis de masă, de exemplu, întâlnim des epicondilitele («Tennis Elbow») cauzate de mișcări repetate, iar abordarea trebuie să fie adaptată pacientului.”

Doctorul a adăugat că un alt motiv frecvent pentru care pacienții trebuie să se prezinte la medic este durerea persistentă sau disconfortul articular, atenționând că afecțiuni precum sindromul de tunel carpian sau fascita plantară pot fi gestionate eficient, dacă sunt abordate precoce.

Din perspectivă funcțională, kinetoterapeutul Adrian Huță atrage atenția asupra problemelor cauzate de sedentarism și de lipsa de pregătire fizică în cazul celor care practică sportul la nivel de amatori: „În cazul celor care fac sport de plăcere, apar dese accidentări din cauza lipsei de încălzire corespunzătoare și a suprasolicitării. De cele mai multe ori, vorbim de leziuni la genunchi, spate sau umeri. Coloana rămâne cea mai întâlnită patologie din cauza muncii la birou și a orelor petrecute în trafic. Când recuperăm un pacient, trebuie să îl privim global, nu doar la zona afectată, o durere de genunchi poate fi doar răspunsul unei probleme de la gleznă sau șold”, a spus kinetoterapeutul.

Sintagma care ghidează întreaga activitate a echipei este scurtă, dar clară: „Recuperarea trebuie să îl ducă pe pacient înapoi la viața lui, nu să devină viața lui.”

Tudor Debu, puștiul-minune de la patinaj viteză pentru care părinții fac credite ca să-i acopere cheltuielile, a mărturisit recent pentru Libertatea că atunci atunci când un patinator viteză de la lot este răcit sau accidentat, se descurcă singur sau cu antrenorul și că nu au medic al lotului sau al clubului.

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Tags: medici boli clinica tenis sport
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