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Un tribunal din orașul Penza, regiunea Volga, l-a condamnat pe bloggerul Stanislav Morozov la 14 zile de arest administrativ pentru acuzații de huliganism mărunt, conform presei independente 7x7, citând serviciul de presă al instanței.
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Sâmbătă, Morozov a publicat un videoclip în care completa buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din Rusia, stând în mijlocul străzii. Pe primul buletin, acesta a tăiat numele candidatului partidului Rusia Unită și a bifat toți ceilalți candidați, iar pe al doilea a scris „Putin este un idiot”, potrivit Novaya Gazeta.
Mama bloggerului a confirmat pentru canalul Telegram „Ostorozhno, Novosti” că fiul său a fost reținut, dar a declarat că nu știe motivul pentru care acesta a fost încarcerat.
Morozov, originar din Penza, a muncit intens în acest an pentru a face dezvăluiri despre reținerea rezidenților locali și presiunile făcute asupra acestora pentru a semna contracte de serviciu militar cu Ministerul Apărării al Rusiei. Potrivit CNN, bloggerul a atras atenția asupra acestor practici prin intermediul materialelor sale video.
SOTAvision a raportat anterior că FSB a deschis un dosar penal împotriva lui Morozov pentru „incitare la activități extremiste”. Acest lucru s-a întâmplat după ce acesta a postat un video în care discuta despre bătăile aplicate bărbaților ruși de personalul birourilor de recrutare militară. În acel video, Morozov compara situația cu evenimentele din Ucraina și îi îndemna pe locuitorii din Penza să „se unească” împotriva guvernului rus.
În iunie 2026, autoritățile din Penza au fost acuzate că au reținut bărbați civili și i-au forțat să se înroleze pentru a lupta în Ucraina. Garda Națională a confirmat ulterior desfășurarea unei „operațiuni interinstituționale” pentru identificarea cetățenilor care nu s-au înregistrat pentru serviciul militar. Ministerul de Interne local a amenințat cu urmărirea penală orice persoană care distribuia informații despre aceste rețineri.
Partidul Rusia Unită, aflat la putere, ar fi obținut doar 34% din voturi în alegerile legislative de duminică, nu 57,83%, conform rezultatelor oficiale. Diferența semnificativă ridică din nou suspiciuni de fraudă, deja semnalate de opoziție și de mai mulți observatori.