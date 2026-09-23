După un duș fierbinte, oglinda din baie se aburește imediat și devine aproape inutilă pentru câteva minute, chiar dacă o ștergi. Spuma de ras este unul dintre produsele care pot rezolva rapid această problemă. Află, așadar, cum poți folosi spuma de ras pe oglinda din baie.

De ce să freci oglinda cu spumă de ras

Spuma de ras este foarte utilă într-o casă și poate fi folosită inclusiv pentru a păstra oglinda clară, după un duș fierbinte. Trucul este util mai ales în băile mici sau mai slab aerisite, unde oglinda se aburește repede și trebuie ștearsă de fiecare dată înainte de a putea fi folosită.

Efectul se datorează ingredientelor care ajută spuma să se întindă uniform. După ce produsul este aplicat și oglinda este lustruită bine, pe sticlă rămâne un strat foarte fin, aproape invizibil. Când apare condensul, apa se distribuie mai uniform pe suprafață și se scurge, în loc să formeze multe picături mici care încețoșează imaginea.

Oglinda rămâne astfel mai clară, fără să fie nevoie să fie ștearsă imediat după fiecare duș. Efectul este temporar, dar aplicarea poate fi repetată ușor ori de câte ori sticla începe să se aburească din nou.

Cum aplici corect spuma de ras pe oglindă

Oglinda se curăță mai întâi pentru a îndepărta praful, urmele de pastă de dinți, grăsimea și eventualele urme de produse cosmetice. Dacă spuma este aplicată peste o suprafață murdară, pot rămâne dâre mai greu de lustruit.

După curățare, oglinda se șterge până când este complet uscată. Se pune o cantitate mică de spumă de ras pe o lavetă din microfibră. Pentru o oglindă de dimensiune medie este suficientă o cantitate apropiată de mărimea unei nuci.

Spuma se întinde pe întreaga suprafață, prin mișcări circulare, într-un strat cât mai subțire. La început, oglinda va părea acoperită de o cremă albă. Apoi se folosește o altă parte curată și uscată a lavetei pentru a lustrui sticla până când devine clară.

Oglinda nu se clătește, deoarece apa ar îndepărta stratul rămas pe suprafață. Lustruirea trebuie continuată până când nu se mai văd dâre.

Este indicat să verifici rezultatul din mai multe unghiuri și în lumină puternică. Dacă sticla pare unsuroasă, înseamnă că ai folosit prea mult produs. Urmele pot fi îndepărtate cu o lavetă curată, fără a mai adăuga spumă.

Ce fel de spumă de ras este potrivită

Pentru acest truc este potrivită spuma de ras clasică, albă, cu o formulă cât mai simplă. Produsele cu uleiuri, efect răcoritor intens, autobronzant sau multe ingrediente hidratante pot lăsa pete ori o peliculă grasă, ori urme greu de lustruit.

Gelul de ras nu oferă același rezultat, deoarece are o consistență și o compoziție diferite. Dacă ai la îndemână doar un gel, testează-l mai întâi pe un colț mic al oglinzii.

Cât timp durează efectul spumei de ras

Durata diferă în funcție de produs, de cât de bine a fost lustruită oglinda și de umiditatea din baie. În unele cazuri, efectul poate ține câteva zile, iar în altele trebuie refăcut după două-trei dușuri.

Spălarea oglinzii cu soluție pentru geamuri va îndepărta treptat stratul de spumă. Același lucru se întâmplă dacă suprafața este ștearsă frecvent cu o lavetă umedă.

Tratamentul poate fi reaplicat atunci când oglinda începe să se aburească din nou. Din când în când, sticla trebuie curățată în mod obișnuit, pentru a preveni acumularea de mai multe straturi de spumă de ras.

Alte soluții pentru a împiedica aburirea oglinzii

Cea mai utilă soluție pentru a preveni aburirea oglinzii din baie este o bună aerisire. Uneori, însă, chiar și așa se poate ca după un duș fierbinte oglinda să fie aburită.

Folosește puțin detergent de vase

Detergentul de vase acționează după un principiu apropiat de cel al spumei de ras. Se pune o picătură pe o lavetă ușor umedă, se întinde pe oglindă, apoi se lustruiește cu o lavetă uscată.

Cantitatea trebuie să fie foarte mică. Prea mult detergent lasă o suprafață lipicioasă și dâre vizibile.

Aplică săpun solid

O bucată de săpun uscat poate fi trecută ușor peste oglindă, după care, urmele lăsate de săpun se lustruiesc cu o lavetă curată până când sticla devine clară.

Metoda este ieftină și poate avea un efect apropiat de cel al spumei de ras. Totuși, săpunurile cu multe uleiuri sau ingrediente hidratante pot lăsa însă o peliculă mai greu de îndepărtat.

Alege o soluție antiaburire

Produsele create special pentru oglinzi, viziere sau sticlă pot oferi un rezultat mai uniform și mai de durată. Unele se pulverizează și se lustruiesc, iar altele formează un strat care rezistă mai multe zile sau săptămâni.

Produsul trebuie să fie destinat oglinzilor și folosit conform instrucțiunilor. Soluțiile pentru parbriz sau pentru anumite tipuri de lentile nu sunt neapărat potrivite pentru toate suprafețele din baie.

Ajută oțetul la prevenirea aburirii oglinzii?

Oțetul este bun pentru curățarea anumitor urme de pe sticlă. El poate lăsa oglinda curată, dar nu formează același strat protector ca un produs care conține surfactanți, cum ar fi săpunurile sau spuma de ras.

Oțetul este uneori combinat cu o cantitate foarte mică de detergent de vase. Detergentul este ingredientul care ajută picăturile de apă să se distribuie mai uniform.

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Alte întrebuințări casnice ale spumei de ras

Datorită texturii cremoase și substanțelor de curățare din compoziție, spuma de ras poate fi folosită și în alte moduri în gospodărie. Se întinde ușor și poate ajuta la îndepărtarea amprentelor, a urmelor de grăsime și a murdăriei ceva mai superficiale.

Curățarea obiectelor din inox

Spuma poate îndepărta amprentele și urmele de grăsime de pe frigider, hotă, chiuvetă sau alte suprafețe din inox.

Se pune o cantitate mică pe o lavetă din microfibră și se șterge suprafața. La final, inoxul se lustruiește cu o lavetă curată și uscată.

Înainte de folosire, produsul se testează într-un loc mai puțin vizibil.

Lustruirea bateriilor și a obiectelor cromate

Spuma de ras poate îndepărta urmele de degete, pasta de dinți și murdăria ușoară de pe baterii, mânere și suporturi cromate. Se întinde un strat subțire, se lasă foarte puțin, apoi se șterge și se lustruiește.

Pentru depunerile groase de calcar va fi nevoie de un produs potrivit suprafeței. Spuma este mai utilă pentru întreținerea obișnuită și redarea luciului decât pentru curățarea depunerilor mai serioase.

Curățarea chiuvetei

O cantitate mică de spumă întinsă cu un burete moale poate desprinde urmele de săpun și de produse cosmetice de pe chiuvetă. Suprafața se clătește bine și se șterge la final.

Această utilizare este potrivită mai ales pentru ceramică și pentru unele suprafețe emailate. Piatra naturală, lemnul tratat și materialele cu finisaje speciale trebuie curățate numai cu produsele recomandate de producător.

Îndepărtarea amprentelor de pe uși și dulapuri vopsite

Consistența spumei de ras permite aplicarea pe o zonă mică fără ca produsul să curgă. Poate fi folosită astfel pentru urmele din jurul clanțelor, mânerelor și întrerupătoarelor.

Se pune puțină spumă pe lavetă, nu direct pe perete sau pe mobilă. Zona se șterge ușor, apoi se trece cu o lavetă umedă și se usucă. Vopselele mate și suprafețele vechi se testează înainte, deoarece pot rămâne pete lucioase.

Tratarea rapidă a unor pete de pe haine

Spuma albă clasică poate ajuta la desprinderea unor pete proaspete, mai ales a celor de machiaj, fond de ten sau murdărie ușoară de pe materiale și haine.

Se aplică puțină spumă, se presează ușor cu degetele sau cu o lavetă și se lasă câteva minute. Haina se clătește și se spală apoi conform etichetei.

Curățarea covoarelor și tapițeriei

Spuma de ras poate fi eficientă și pe petele mici de pe covoare, fotolii, canapele sau chiar tapițerii auto. Se aplică o cantitate redusă de spumă, se freacă ușor cu o lavetă albă și se îndepărtează fără a uda excesiv materialul.

Curățarea ușilor de duș