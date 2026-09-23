Susține Susține

De ce să freci oglinda cu spumă de ras

Ana Maria Teodorescu
Comentează
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

După un duș fierbinte, oglinda din baie se aburește imediat și devine aproape inutilă pentru câteva minute, chiar dacă o ștergi. Spuma de ras este unul dintre produsele care pot rezolva rapid această problemă. Află, așadar, cum poți folosi spuma de ras pe oglinda din baie.

Cuprins:

De ce să freci oglinda cu spumă de ras

Spuma de ras este foarte utilă într-o casă și poate fi folosită inclusiv pentru a păstra oglinda clară, după un duș fierbinte. Trucul este util mai ales în băile mici sau mai slab aerisite, unde oglinda se aburește repede și trebuie ștearsă de fiecare dată înainte de a putea fi folosită.

Efectul se datorează ingredientelor care ajută spuma să se întindă uniform. După ce produsul este aplicat și oglinda este lustruită bine, pe sticlă rămâne un strat foarte fin, aproape invizibil. Când apare condensul, apa se distribuie mai uniform pe suprafață și se scurge, în loc să formeze multe picături mici care încețoșează imaginea.

Oglinda rămâne astfel mai clară, fără să fie nevoie să fie ștearsă imediat după fiecare duș. Efectul este temporar, dar aplicarea poate fi repetată ușor ori de câte ori sticla începe să se aburească din nou.

Cum aplici corect spuma de ras pe oglindă

Oglinda se curăță mai întâi pentru a îndepărta praful, urmele de pastă de dinți, grăsimea și eventualele urme de produse cosmetice. Dacă spuma este aplicată peste o suprafață murdară, pot rămâne dâre mai greu de lustruit.

După curățare, oglinda se șterge până când este complet uscată. Se pune o cantitate mică de spumă de ras pe o lavetă din microfibră. Pentru o oglindă de dimensiune medie este suficientă o cantitate apropiată de mărimea unei nuci.

Spuma se întinde pe întreaga suprafață, prin mișcări circulare, într-un strat cât mai subțire. La început, oglinda va părea acoperită de o cremă albă. Apoi se folosește o altă parte curată și uscată a lavetei pentru a lustrui sticla până când devine clară.

Oglinda nu se clătește, deoarece apa ar îndepărta stratul rămas pe suprafață. Lustruirea trebuie continuată până când nu se mai văd dâre.

Este indicat să verifici rezultatul din mai multe unghiuri și în lumină puternică. Dacă sticla pare unsuroasă, înseamnă că ai folosit prea mult produs. Urmele pot fi îndepărtate cu o lavetă curată, fără a mai adăuga spumă.

Ce fel de spumă de ras este potrivită

Pentru acest truc este potrivită spuma de ras clasică, albă, cu o formulă cât mai simplă. Produsele cu uleiuri, efect răcoritor intens, autobronzant sau multe ingrediente hidratante pot lăsa pete ori o peliculă grasă, ori urme greu de lustruit.

Gelul de ras nu oferă același rezultat, deoarece are o consistență și o compoziție diferite. Dacă ai la îndemână doar un gel, testează-l mai întâi pe un colț mic al oglinzii.

Cât timp durează efectul spumei de ras

Durata diferă în funcție de produs, de cât de bine a fost lustruită oglinda și de umiditatea din baie. În unele cazuri, efectul poate ține câteva zile, iar în altele trebuie refăcut după două-trei dușuri.

Spălarea oglinzii cu soluție pentru geamuri va îndepărta treptat stratul de spumă. Același lucru se întâmplă dacă suprafața este ștearsă frecvent cu o lavetă umedă.

Tratamentul poate fi reaplicat atunci când oglinda începe să se aburească din nou. Din când în când, sticla trebuie curățată în mod obișnuit, pentru a preveni acumularea de mai multe straturi de spumă de ras.

Alte soluții pentru a împiedica aburirea oglinzii

Cea mai utilă soluție pentru a preveni aburirea oglinzii din baie este o bună aerisire. Uneori, însă, chiar și așa se poate ca după un duș fierbinte oglinda să fie aburită.

Folosește puțin detergent de vase

Detergentul de vase acționează după un principiu apropiat de cel al spumei de ras. Se pune o picătură pe o lavetă ușor umedă, se întinde pe oglindă, apoi se lustruiește cu o lavetă uscată.

Cantitatea trebuie să fie foarte mică. Prea mult detergent lasă o suprafață lipicioasă și dâre vizibile.

Aplică săpun solid

O bucată de săpun uscat poate fi trecută ușor peste oglindă, după care, urmele lăsate de săpun se lustruiesc cu o lavetă curată până când sticla devine clară.

Metoda este ieftină și poate avea un efect apropiat de cel al spumei de ras. Totuși, săpunurile cu multe uleiuri sau ingrediente hidratante pot lăsa însă o peliculă mai greu de îndepărtat.

Alege o soluție antiaburire

Produsele create special pentru oglinzi, viziere sau sticlă pot oferi un rezultat mai uniform și mai de durată. Unele se pulverizează și se lustruiesc, iar altele formează un strat care rezistă mai multe zile sau săptămâni.

Produsul trebuie să fie destinat oglinzilor și folosit conform instrucțiunilor. Soluțiile pentru parbriz sau pentru anumite tipuri de lentile nu sunt neapărat potrivite pentru toate suprafețele din baie.

Ajută oțetul la prevenirea aburirii oglinzii?

Oțetul este bun pentru curățarea anumitor urme de pe sticlă. El poate lăsa oglinda curată, dar nu formează același strat protector ca un produs care conține surfactanți, cum ar fi săpunurile sau spuma de ras.

Oțetul este uneori combinat cu o cantitate foarte mică de detergent de vase. Detergentul este ingredientul care ajută picăturile de apă să se distribuie mai uniform.

Descoperă și 25 de întrebuințări neobișnuite ale oțetului în casă

Alte întrebuințări casnice ale spumei de ras

Datorită texturii cremoase și substanțelor de curățare din compoziție, spuma de ras poate fi folosită și în alte moduri în gospodărie. Se întinde ușor și poate ajuta la îndepărtarea amprentelor, a urmelor de grăsime și a murdăriei ceva mai superficiale.

Curățarea obiectelor din inox

Spuma poate îndepărta amprentele și urmele de grăsime de pe frigider, hotă, chiuvetă sau alte suprafețe din inox.

Se pune o cantitate mică pe o lavetă din microfibră și se șterge suprafața. La final, inoxul se lustruiește cu o lavetă curată și uscată.

Înainte de folosire, produsul se testează într-un loc mai puțin vizibil.

Lustruirea bateriilor și a obiectelor cromate

Spuma de ras poate îndepărta urmele de degete, pasta de dinți și murdăria ușoară de pe baterii, mânere și suporturi cromate. Se întinde un strat subțire, se lasă foarte puțin, apoi se șterge și se lustruiește.

Pentru depunerile groase de calcar va fi nevoie de un produs potrivit suprafeței. Spuma este mai utilă pentru întreținerea obișnuită și redarea luciului decât pentru curățarea depunerilor mai serioase.

Curățarea chiuvetei

O cantitate mică de spumă întinsă cu un burete moale poate desprinde urmele de săpun și de produse cosmetice de pe chiuvetă. Suprafața se clătește bine și se șterge la final.

Această utilizare este potrivită mai ales pentru ceramică și pentru unele suprafețe emailate. Piatra naturală, lemnul tratat și materialele cu finisaje speciale trebuie curățate numai cu produsele recomandate de producător.

Îndepărtarea amprentelor de pe uși și dulapuri vopsite

Consistența spumei de ras permite aplicarea pe o zonă mică fără ca produsul să curgă. Poate fi folosită astfel pentru urmele din jurul clanțelor, mânerelor și întrerupătoarelor.

Se pune puțină spumă pe lavetă, nu direct pe perete sau pe mobilă. Zona se șterge ușor, apoi se trece cu o lavetă umedă și se usucă. Vopselele mate și suprafețele vechi se testează înainte, deoarece pot rămâne pete lucioase.

Tratarea rapidă a unor pete de pe haine

Spuma albă clasică poate ajuta la desprinderea unor pete proaspete, mai ales a celor de machiaj, fond de ten sau murdărie ușoară de pe materiale și haine.

Se aplică puțină spumă, se presează ușor cu degetele sau cu o lavetă și se lasă câteva minute. Haina se clătește și se spală apoi conform etichetei.

Curățarea covoarelor și tapițeriei

Spuma de ras poate fi eficientă și pe petele mici de pe covoare, fotolii, canapele sau chiar tapițerii auto. Se aplică o cantitate redusă de spumă, se freacă ușor cu o lavetă albă și se îndepărtează fără a uda excesiv materialul.

Curățarea ușilor de duș

Spuma poate curăța urmele de săpun de pe ușa de la duș și poate lăsa temporar un strat care face condensul mai puțin vizibil, ca și în cazul oglinzii. Se întinde pe sticlă, se șterge cu o lavetă umedă, apoi se lustruiește bine. Pentru depunerile de calcar însă, va fi nevoie de soluții mai puternice de curățare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen curiozități
Parteneri
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
La 51 de ani, s-a calificat în finală la Jocurile Asiei și visează la o prezență la JO 2028. „Atâta timp cât pot să o fac, de ce ar trebui să mă opresc?”
Gsp.ro
La 51 de ani, s-a calificat în finală la Jocurile Asiei și visează la o prezență la JO 2028. „Atâta timp cât pot să o fac, de ce ar trebui să mă opresc?”
Apariție răvășitoare: a defilat la Vogue World, într-o rochie Gucci, sub privirile campionilor lui Chivu » „Regină”
Gsp.ro
Apariție răvășitoare: a defilat la Vogue World, într-o rochie Gucci, sub privirile campionilor lui Chivu » „Regină”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Claudia Ion, complet schimbată! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” înainte de oprațiile estetice
Tvmania.libertatea.ro
Claudia Ion, complet schimbată! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” înainte de oprațiile estetice
ALTE ȘTIRI
mamă tânără, așezată la o masă, folosind laptopul în timp ce lucrează de acasă cu doi copii jucându-se în fundal, langa o canapea gri
Știri România
14:59
Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul
Evenimentul celor de la Caiac SMile a reunit aproximativ 200 de oameni în cele două zile. Foto: Libertatea.
Știri România
10:46
Cel mai spectaculos drum din țară, parcurs în motocicletă de persoane cu dizabilități: lecția de viață predată timp de două zile pe Transfăgărășan
Parteneri
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
Adevarul.ro
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo
Euro a urcat la maximul istoric de 5,2788 lei, iar dolarul a ajuns la 4,6265 lei
Financiarul.ro
Euro a urcat la maximul istoric de 5,2788 lei, iar dolarul a ajuns la 4,6265 lei
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Maria Iordanescu si fetita ei
Stiri Mondene
14:58
Imagini rare cu Teea, nepoata lui Anghel Iordănescu. Cum a apărut micuța alături de mama ei, Maria, la TV. „Este pentru prima dată pentru ea”
Nicoleta Balint, concurentă la „Burlacii: Foc în Paradis” | Foto: PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene
14:55
Nicoleta Balint, sfat pentru prietenii ei care vor să se uite la „Burlacii: Foc în Paradis”: „Chestii care mă răscolesc”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
El este principalul suspect în cazul tinerei găsite în valiză. Vlad ar fi fugit din țară imediat după crimă
Observatornews.ro
El este principalul suspect în cazul tinerei găsite în valiză. Vlad ar fi fugit din țară imediat după crimă
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax.ro
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Detaliul cutremurător din cazul tinerei găsite moartă în valiză: Tatăl Valentei a vorbit cu ea cu doar câteva ore înainte să moară. Ce au descoperit legiștii
Wowbiz.ro
Detaliul cutremurător din cazul tinerei găsite moartă în valiză: Tatăl Valentei a vorbit cu ea cu doar câteva ore înainte să moară. Ce au descoperit legiștii
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Redactia.ro
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Mesajul sfâșietor postat de sora Valentinei, tânăra găsită într-o valiză, în râul Olt: ,,O parte din mine a plecat cu tine”
Kanald.ro
Mesajul sfâșietor postat de sora Valentinei, tânăra găsită într-o valiză, în râul Olt: ,,O parte din mine a plecat cu tine”
POLITIC
Siegfried Mureșan la Parlament, în timpul unei conferințe de presă
Politică
14:15
Siegfried Mureșan spune că va lua în calcul o majorare a salariilor și pensiilor din 2027: „Au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creştere”
Imaginea prezintă mâinile unei persoane care numără un teanc de bancnote românești de 100 de lei.
Politică
13:47
Siegfried Mureșan dă asigurări clare românilor: „Nu vor exista creşteri de taxe sau de impozite pe toată durata mandatului şi nici a cotei de TVA”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
Fanatik.ro
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Știri Locale
15:38
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în apele Oltului, este suspectat că a ucis-o și ar fi fugit din țară
Auto
15:37
O uzină BMW de la granița cu România funcționează 24 de ore din 24 ca să livreze cât mai repede 50.000 de exemplare din noul model iX3
Stiri Mondene
15:30
Nicolas Cage, de nerecunoscut. Cum arată actorul la 62 de ani
Tehnologie
15:30
Modelul aniversar iPhone sare peste numărul 19: cum va arăta iPhone 20 Pro și ce schimbare majoră va aduce la ecran
Citește mai multe
TRENDING
Lifestyle
22 sept.
Regula 2:2:2 în cuplu: metoda simplă care previne rutina și reaprinde scânteia dintre parteneri
Stiri Mondene
22 sept.
Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate
Bani și Afaceri
22 sept.
S-a deschis Chitila Plazza, mallul de 8.000.000 de euro și 5.780 de metri pătrați. Marile branduri care pot fi găsite aici
Lifestyle
22 sept.
Horoscop 23 septembrie 2026. Peștii culeg unele beneficii de pe urma unor colaborări, a unor afaceri sau indirect, prin partenerul de cuplu
Victoria’s Secret
Lifestyle
15:24
Rutina de seară care te ajută cu adevărat să te relaxezi – de la baie la o pijama confortabilă
O femeie în bucătărie care gătește. În mâna stângă ține un pahar de vin
Lifestyle
15:13
Secretul sosului perfect de vin roșu: cum poți să îl prepari fără carne
Foto: Springfarma
Sănătate și Fitness
Articol susținut de Spring Farma
15:03
Ghid de pregătire a organismului pentru schimbările de sezon și perioadele aglomerate
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Lifestyle
14:20
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Eduard Ionescu tenis de masa a deschis o clinica de recuperare
Sănătate și Fitness
13:36
Un campion la tenis de masă a deschis o clinică de recuperare medicală, în București. Eduard Ionescu: „Mi-era foarte greu să găsesc specialiști disponibili”
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Ninge viscolit pe Transfăgărășan, iar drumarii intervin cu utilaje și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac. Sursă foto: Meteoplus / Facebook
Știri România
10:06
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Douglas Rushkoff
InterviuExclusiv
Știri România
10:00
Douglas Rushkoff, unul dintre cei mai influenți gânditori ai lumii: „O parte din tendința periculoasă spre naționalism e rezultat al impactului tehnologiei digitale”
Anca, șoferița româncă de TIR în Italia
Știri România
09:50
O româncă a trăit ani la rând într-o cabină de câțiva metri, dar a ajuns una dintre cele mai respectate șoferițe de TIR din Italia
O mașină neagră pe care scrie „carabinieri”
Știri România
07:36
Un român și un italian s-au dat drept carabinieri și au înșelat o femeie cu 50.000 de euro, la Genova
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
15:13
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
15:01
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
22 sept.
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
22 sept.
Apocaleapșa după Nicușor
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu