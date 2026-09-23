Anchetatorii au un prim suspect în cazul șocant al tinerei de 28 de ani care a fost găsită moartă într-o valiză ce plutea pe râul Olt, în dreptul Barajului Ionești din județul Vâlcea.

Anchetatorii, pe urmele posibilului criminal

Este vorba despre iubitul fetei, pe nume Valentina, bărbat despre care oamenii legii bănuiesc că ar fi reușit deja să părăsească teritoriul României imediat după comiterea faptei.

Dosarul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, fiind deschisă cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, relatează Antena 3 CNN și Se întâmplă în Vâlcea.

Oamenii legii refac traseul ultimelor zile din viața victimei și verifică punctele de trecere a frontierei pentru a confirma dacă suspectul a părăsit într-adevăr țara și către ce destinație s-a îndreptat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a anunțat într-un comunicat de presă că bărbatul de 30 de ani, din județul Vâlcea, ar fi părăsit teritoriul României înainte de a fi descoperit cadavrul tinerei.

„La acest moment cercetările se desfășoară in personam, față de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect și cu privire la care există informații că ar fi părăsit teritoriul țării anterior descoperirii faptei. Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”, arată reprezentanții parchetului.

Și Poliția Vâlcea a anunțat că are în atenție un bărbat în vârstă de 30 de ani, „în prezent, fiind desfășurate cu celeritate activități, în colaborare cu structurile competente, pentru depistarea acestuia și dispunerea măsurilor legale care se impun”.

Cum a murit Valentina

Necropsia a stabilit că loviturile grave la cap i-au provocat moartea tinerei găsite într-o valiză pe râul Olt. Anchetatorii refac filmul tragediei și adună probe. „Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026”, se arată în comunicatul parchetului.

Primele concluzii ale raportului medico-legal aduc detalii cutremurătoare. Potrivit rezultatelor preliminare ale necropsiei, moartea fetei a fost una extrem de violentă, provocată de lovituri puternice aplicate la nivelul capului.

De asemenea, legiștii au identificat și alte urme de agresiune pe corp, printre care și două coaste rupte, elemente care confirmă ipoteza că victima a fost supusă unor violențe extreme înainte de a fi pusă în valiză și aruncată în apele râului.

Tatăl tinerei a declarat că a vorbit ultima dată cu fiica lui duminică noapte, după ce iubitul ei i-a trimis un mesaj în care acesta spunea că Valentina l-ar fi înșelat. Între cei doi iubiți ar fi izbucnit o ceartă violentă.

Trupul fetei, găsit marți în zona barajului din comuna Ionești

Trupul unei tinere a fost găsit, marţi după-amiază, într-o valiză, în râul Olt, în apropierea barajului din comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea, descoperirea fiind făcută de un localnic. Purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Vâlcea a declarat pentru news.ro că descoperirea a fost făcută, în jurul orei 15.00, în satul Zavideni, comuna Ioneşti.