Nicolas Cage a atras atenția la petrecerea de deschidere a Muzeului de Artă Narativă Lucas din Los Angeles, unde a apărut cu părul și barba complet albe. Actorul, în vârstă de 62 de ani, nu a oferit deocamdată o explicație publică pentru schimbarea de look, iar noua sa imagine a alimentat speculațiile privind un posibil rol.

Nicolas Cage a fost prezent la petrecerea de deschidere a Muzeului de Artă Narativă Lucas din Los Angeles, însă schimbarea sa de look a atras cea mai mare atenție. Actorul a renunțat la culoarea roșcată cu care publicul s-a obișnuit și a apărut cu părul și barba complet albe. Schimbarea este vizibilă, mai ales în comparație cu aparițiile sale recente.

Cage a ales pentru eveniment un sacou bleumarin, o cămașă albă și o pereche de ochelari de soare negri. Ținuta elegantă a fost însă trecută în plan secund de noua culoare a părului și a bărbii.

Și-a lăsat actorul părul să albească natural sau se pregătește pentru un rol?

Noua imagine a lui Nicolas Cage a ridicat întrebări cu privire la motivul schimbării. Una dintre posibilități este ca actorul să fi ales să lase părul să albească natural. O altă ipoteză este că transformarea are legătură cu unul dintre proiectele sale cinematografice.

Potrivit informațiilor prezentate, în luna iunie Nicolas Cage încă avea culoarea obișnuită a părului, la un eveniment sportiv desfășurat în Los Angeles. Prin urmare, schimbarea pare să fi avut loc într-un interval relativ scurt. Actorul nu a precizat însă dacă noul look este unul permanent sau face parte din pregătirea pentru un personaj.

Ce proiecte are Nicolas Cage în pregătire

Nicolas Cage are mai multe proiecte cinematografice programate pentru perioada următoare, însă cele cunoscute până acum nu oferă o explicație clară pentru transformarea sa. În biografia cinematografică „Madden”, dedicată legendarului antrenor John Madden, actorul apare cu părul brunet. Și în comedia de spionaj „Fortitude”, programată pentru acest an, imaginea sa este diferită de cea afișată recent la Los Angeles.

Cage își reia, de asemenea, rolul vocal al lui Spider-Man Noir în „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, însă acest proiect nu pare să necesite o schimbare fizică a actorului.

Un alt proiect aflat în atenție este „Lords of War”, continuarea filmului „Lord of War”, lansat în 2005. Cage revine în rolul lui Yuri Orlov, personajul pe care l-a interpretat și în producția originală regizată de Andrew Niccol.

Dintre proiectele menționate, acesta este cel care ar putea explica cel mai ușor o eventuală transformare de imagine, însă nu există o confirmare că părul și barba argintii au fost schimbate special pentru acest rol.

Nicolas Cage a venit la eveniment alături de soția sa

La eveniment, Nicolas Cage a fost însoțit de soția sa, Riko Shibata. Cei doi s-au căsătorit în 2021 și au împreună o fiică, August. Actorul mai are doi copii din relațiile sale anterioare, cu Christina Fulton și Alice Kim.

Cage este cunoscut pentru transformările sale de imagine de-a lungul carierei, însă apariția de la Los Angeles a atras atenția tocmai prin contrastul cu look-ul său din urmă cu doar câteva luni.

Legătura dintre Nicolas Cage și George Lucas

Prezența lui Nicolas Cage la inaugurarea muzeului are și o legătură indirectă cu familia sa. Actorul nu a colaborat direct cu George Lucas într-un film, însă unchiul său, regizorul Francis Ford Coppola, a lucrat de-a lungul timpului cu Lucas.

Coppola și Lucas au colaborat, printre altele, la proiecte precum „The Godfather” și „American Graffiti”.

Muzeul Lucas și-a deschis porțile la Los Angeles

Lucas Museum of Narrative Art este dedicat artei narative și felului în care poveștile sunt transmise prin ilustrație, pictură, cinema, animație și efecte vizuale.

Proiectul lui George Lucas a fost anunțat în 2013, iar muzeul și-a deschis oficial porțile pe 22 septembrie. Spațiul din Los Angeles include expoziții desfășurate pe cinci etaje și două cinematografe.