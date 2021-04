În ce investește banii Andreea Bălan. Câte proprietăți are pe numele ei cântăreața

Andreea Bălan are deja o carieră de zeci de ani. Cântă de când era copil, a susținut o mulțime de concerte în România și în străinătate, a câștigat sume frumoase de bani în urma muncii depuse.

Artista a fost recent provocată de Cătălin Măruță în podcastul lui să dezvăluie în ce își investește banii. A declarat că deține mai multe proprietăți, o casă și două apartamente.

„Eu am o casă, casa respectivă pe care am construit-o atunci, am răscumpărat și cealaltă parte și acum suntem în renovări, pentru că vreau să mă bucur de tot spațiul, e o casă mare, care valorează ceva. Și am mai două apartamente”, a spus cântăreața.

„Deci în treaba asta cu imobiliarele, indiferent ce se întâmplă cu jobul, să mai aducă un venit pasiv copiilor”, a completat Măruță.

„Da, așa e. Și atât. În rest, abia în ultimii ani am investit în mine. În show-uri, în ținutele de scenă, tot timpul am vrut să fie spectaculoase. Dar în mine, personal, n-am investit, ceea ce era greșit. Abia în ultimii doi, trei ani am început să investesc în mine. Mă doare inima când dau cu cardul, o geantă 1.500 de euro…

Eu nu pot să îmi cumpăr lucruri foarte scumpe. Mai bine pun banii în bancă și mă uit pe aplicație dimineața… uuu, ce bine! Ca un artist, trebuie să investesc”, a mai adăugat cântăreața în vârstă de 36 de ani.

Andreea Bălan e acum în divorț de George Burcea, după patru luni de căsnicie. Cei doi au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

