Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară: pe YouTube, comentariile videoclipului oficial sunt pline de mesaje pozitive la adresa piesei! Fanii au remarcat energia și vibe-ul vibrant al colaborării dintre Inna și Sean Paul, apreciind cum piesa se potrivește perfect cu atmosfera dinamică și entuziastă creată de „eFootball 2026”.

De la lansarea sa, „Let it talk to me” a adunat peste 16 milioane de vizualizări pe YouTube și a intrat în Trending în mai multe țări europene importante, precum Austria, Elveția, Slovacia, Belgia, Țările de Jos și Ungaria, dar și în alte regiuni, precum Maroc. Succesul s-a reflectat și pe Shazam în țări precum Croația, Polonia sau Franța, dar și la radio.

„eFootball 2026” este unul dintre cele mai urmărite și populare jocuri de fotbal digitale din lume, disponibil pe PlayStation, Xbox, PC și dispozitive mobile. Cu gameplay captivant, personalizare avansată și staruri internaționale, jocul a cucerit milioane de fani care așteaptă mereu cu nerăbdare următoarele update-uri și noutăți din universul „eFootball”.

Anul acesta, alături de Inna și Sean Paul stau nume precum Childish Gambino sau Sam Fender în soundtrack-ul oficial, așa cum în anii trecuți coloana sonoră a fost completată de artiști de talie mondială precum Thirty Seconds To Mars, The Chemical Brothers sau Noga Erez.

Cine este Inna

Recunoscută la nivel mondial drept una dintre cele mai de succes artiste EDM, Inna a depășit 10 miliarde de stream-uri și vizualizări, are peste 8 milioane de abonați pe YouTube și peste 10 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Cu hituri internaționale precum „Hot”, „Sun Is Up” și „Deja Vu”, ea s-a impus ca o prezență dominantă pe scena dance internațională.

Deschizătoare de drumuri, Inna a devenit prima artistă din Europa Centrală și de Est care a participat la Spotify Singles, alături de nume mari precum Coldplay și Zara Larsson, și a scris istorie ca fiind cea mai ascultată artistă din programul Spotify Equal. Colaborări recente, precum „Ill Be Waiting”, cu R3HAB, și „Mayana”, cu MoBlack, au confirmat succesul său în topurile internaționale.

Anul acesta, Inna a strălucit pe scena europeană cu turneul Echoes Tour, dar și la festivaluri precum Untold, „Beach, Please!” și Electric Castle. Turneele internaționale continuă cu show-uri în Franța, Turcia, Bulgaria, Slovacia și Polonia. În plus, artista a decis ca 100% din vânzarea merchandise-ului său de la Electric Castle să fie donat Youth Cancer Europe, pentru a susține tinerii care suferă de cancer pentru a beneficia de tratament corespunzător.