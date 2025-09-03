Un moment intens s-a petrecut în cadrul unui Bonfire special la Insula iubirii 2025, unde Andrei Lemnaru s-a întâlnit pentru prima dată cu Teo Costache, ispita cu care Ella a petrecut cel mai mult timp pe insulă și cu care formează deja un cuplu. Sub privirile atente ale lui Radu Vâlcan, cei doi bărbați au purtat o discuție sinceră despre ruptura dintre Andrei și Ella.

Teo a explicat că distanțarea Ellei a fost cauzată de „indiferența și lipsa de atenție” din partea lui Andrei, precum și de nevoia ei de mai multe complimente și afecțiune. „Ea simțea nevoia de toate aceste lucruri”, a spus ispita. În replică, Andrei a susținut că problemele din relație au venit din partea Ellei: „A avut prea multe pretenții de la mine. Ca să ofer afecțiune 100% înseamnă să stau doar cu tine și să nu fac nimic altceva”.

„Complimente îi făceam mereu. Nu știu cum s-a exprimat la tine. Atenția și tot i le ofeream cât am putut, cât îmi permitea ea, pentru că dacă se închidea în ea puteam să mă lupt două-trei zile ce are și prefera să nu mi le spună, dar când se adunau foarte multe lucruri ca la orice om, izbucnea și mi le spunea pe toate și la mine erau greu de procesat”, a explicat Andrei.

„Ea a fost foarte deschisă cu mine și și-a dat voie să simtă. Nu a avut bariere”, a mai precizat Teo, după ce Andrei a mărturisit că față de el nu a fost așa.

„Ea se comportă cu tine acum cum se comporta cu mine în primii ani. Ți-a zis că ești omul perfect, lucrul ăsta l-am auzit și eu. Că Dumnezeu i l-a adus în cale ca să fim perfecți. Ce face ea, a făcut cu mine”, a mai ținut Andrei să puncteze.

Teo a confirmat relația cu Ella de la Insula iubirii 2025

Întrebat despre actuala relație cu Ella, Teo a declarat că cei doi „sunt foarte bine împreună” și că aceasta este „fericită și asumată”. El a vorbit și despre date-ul de 24 de ore petrecut împreună, dar și despre distanța care a urmat între ei, până la consolidarea relației.

Radu Vâlcan l-a mai întrebat pe Teo despre motivul apropierii dintre el și Ella.

„Ea mi-a dat de înțeles că are foarte multe lipsuri în relația ei și că este foarte nefericită, dar tot ce s-a întâmplat între noi a venit în mod natural și a venit după ce eu am stat puțin distant de ea”, a dezvăluit ispita, iar Andrei a ținut să precizeze că la fel s-a întâmplat și în cazul lor la început.

„Până să am o relație cu ea, am stat distant cam o lună de zile. De asta s-a dus ea către el, nu el către ea. Problema e că ea, când a făcut pasul către Teo, mai avea sentimente față de mine? O să-i pun această întrebare ei. Multe lucruri pe care le face o femeie, le face cu sufletul. Am tratat totul cum ar trata un bărbat adevărat. Indiferent că sunt dureroase imaginile, indiferent de ce se vede, trebuie să le trec cu capul sus, pentru că asta este viața, nu pot să mă cert cu el, pentru că a ales Ella să facă asta”, a concluzionat concurentul.

Ce discuție a avut Teo de la Insula iubirii cu Ella după întâlnirea cu Andrei Lemnaru

Discuția a continuat cu avertismente din partea lui Andrei către Teo despre comportamentele pe care Ella le-a avut și la începutul relației lor. Într-o conversație ulterioară cu Ella, Teo a mărturisit că a fost surprins să-l descopere pe Andrei ca fiind „matur, sincer și calm”, iar versiunea acestuia a arătat că relația lor nu era atât de destrămată precum părea.

Teo: Eu am cunoscut un Andrei total diferit de ceea ce mi-ai descris tu. Mi s-a părut foarte deschis, sincer, calm și foarte matur. A înțeles ce era de înțeles. Nu are nicio râcă asupra mea, dar nici asupra ta.

Ella Vișan: Mi se părea că ceea ce mi-a transmis Andrușca și ceea ce spunea Teo nu se lega.

Teo: Mi-a spus că el te complimenta foarte des.

Ella Vișan: L-a deranjat foarte tare că Andrei a spus exact opusul pentru care am venit aici. Ce nemulțumiri am eu în relație.

Teo: Au fost niște semne de întrebare ridicate în anumite lucruri care nu se pupau.

Ella Vișan: Nu am luat în considerare nicio clipă că Andrei va schimba foaia.

Teo: Trebuie să înțelegi că sunt confuz. Eu sunt pus oarecum la mijloc. Pe tine te cunosc foarte mult în comparație de cum l-am cunoscut pe el. Cu el am vorbit o oră. Nu îl cred pe el în totalitate. Sincer, mie mi s-a părut foarte bazat pe ceea ce scotea pe gură.

Ella Vișan: Îmi pare rău că te-a făcut să ai semne de întrebare. La fel de surprinsă am rămas și eu. Mi-am dat seama că mai mult te cunosc pe tine aici decât îl cunosc pe Andrei din iamgini, a fost o parte din discuția Ellei cu ispita Teo.

