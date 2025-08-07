După ce, în episodul anterior, concurentele au participat la o ceremonie a focului condusă de Radu Vâlcan, în ediția aceasta au continuat să vizioneze imagini cu partenerii lor, trăind momente dureroase și revelații neașteptate.

Ce s-a întâmplat în ediția din 6 august 2025

După ce Ella a fost profund afectată de dezvăluirile lui Andrei Lemnaru, Francesca Sarao a fost următoarea care a vizionat imagini cu partenerul ei, Cristian Pungă. Acestea au ilustrat cât de relaxat și deschis părea el în compania ispitelor feminine.

Nici Bianca Dan nu a fost cruțată. Ea a vizionat imagini cu iubitul său, Marian Grozavu, apropiindu-se de ispita Teodora Racoș încă din prima zi. Înregistrările l-au surprins vorbind despre cele trei nunți ale sale – în Thailanda, Canada și România – și consumând alcool, deși susținea că nu obișnuiește să bea.

„I-aș zice să se întoarcă la fosta soție, dacă tot vorbește tuturor despre ea. La ce nervi am acum, i-aș zice să meargă la ea, păcat că e ocupată”, a declarat Bianca Dan, profund afectată.

Maria Avram a fost și ea marcată de ceea ce a văzut. Marius a recunoscut că a fost infidel, invocând lipsa de timp petrecut împreună ca motiv. „Faptul că munceam nu era și nu a fost niciodată o scuză. Am pornit cu ideea că facem acea casă, dar el undeva s-a pierdut pe drum. Nu mi-a zis niciodată să rămân cu un singur job, că avem deja o casă. E mai egoist decât mine și dă vina pe mine”, a spus Maria, vizibil afectată, după ce a vizionat și imagini cu Marius și ispita Oana Monea.

„Cred că nu și-a trăit tinerețea la timp și o face acum”, a concluzionat ea, la finalul ceremoniei. Bianca Dan a plecat supărată, criticând atitudinea lui Marian și modul în care s-a lăudat cu proprietățile și ceasurile sale de lux, scrie a1.ro.

Concurentele au fost profund tulburate de atitudinea relaxată a partenerilor și de modul în care aceștia s-au apropiat de ispite, oferind detalii intime. „Doamne, mai sunt 11 zile aici și mor de inimă”, a exclamat Maria Avram în drum spre vilă.

Noi apropieri și tensiuni în ambele vile

Între timp, Marian Grozavu părea tot mai apropiat de ispita Teodora Racoș, care a recunoscut că el se poartă foarte atent cu ea, fiind implicat doar în interacțiunea cu ea. Când fetele s-au întors de la ceremonia focului, au luat un shot și au început să își povestească experiențele trăite acolo.

Marius, în schimb, părea indecis între Oana Monea și Andreea Aurică (Andrușca). Jocurile de „adevăr și provocare” au scos la suprafață detalii îndrăznețe.

În același timp, Ella și ispita Teo au petrecut mult timp împreună în vila fetelor, împărtășindu-și gândurile și sentimentele. Teo a recunoscut că între ei există o atracție și au început chiar să își trimită mesaje secrete pe șervețele. „Vreau să te cunosc mai mult de atât”, i-a spus Teo.

„La noi nu au fost scântei, au fost artificii direct. Nici nu m-a mai interesat cine era în jurul nostru, era doar Ella acolo”, a mărturisit el mai târziu. Cei doi au flirtat intens, s-au privit profund, au dansat și s-au îmbrățișat strâns pe canapea.

A doua zi, concurenții și ispitele au plecat la întâlniri. Fetele au participat la o ședință de acroyoga, în timp ce băieții s-au bucurat de un date nocturn într-un party bus, cu destinația Phuket. Acolo, atmosfera a fost incendiară: alcoolul a curs din plin, iar Andrei Lemnaru a reușit chiar să convingă DJ-ul să pună manele.

După club, băieții și ispitele s-au plimbat pe străzi. Întorși la vilă, au fost luați prin surprindere când gongul a bătut și s-a aprins flacăra ispitei. Panica s-a instalat imediat printre concurenți și chiar și ispitele au fost luate prin surprindere. „Gongul nu poate fi pentru mine”, spune Andrei Lemnaru. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în ediția din această seară.