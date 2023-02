„S-a întâmplat de mai multe ori. (n.r. să vină fanii să îi ceară o poză) Nu doar la masă, ci și la vestiar. După ce am fost la sală, mă schimbam și am auzit: «Hai să facem o poză!». Eram doar cu prosopul. Am zis: «Mai stai puțin! Să ne îmbrăcăm, să ne cunoaștem mai bine!». (râde)

Se întâmplă. De obicei, nu zic nu. De multe ori, na, zic: «Stai să mănânc și facem 10 poze, nu una!» sau «Stai să mă îmbrac!». Na, este o chestie pe care o remarc.

Adică nu înghit și mă duc și fac poza și nici nu refuz. Găsesc un mod diplomat de a spune nu pe moment, dar în 10 sau 15 minute da”, a declarat actorul, potrivit Ego.ro.

Cum Adrian Nartea este foarte cunoscut, este normal ca acesta să fie oprit de foarte mulți fani. Alina Ferinceac, soția acestuia, este foarte înțelegătoare atunci când vine vorba de astfel de situații.

„Alina niciodată nu a zis, tot timpul a avut răbdare și a așteptat. De multe ori când mergeam cu fetița în față și ea cu cea mai mică în spate, remarca prin parcuri că lumea mă recunoaște. Îmi zicea: “Și ei te-au recunoscut!”.

Dar niciodată nu a zis: “Hai odată, mai repede!”. Nu. M-a lăsat. Știe că, practic, noi de asta facem ceea ce facem, pentru această admirație. Mi se pare frumos și onorabil. Acestea sunt autografele de pe vremuri, aceste poze. De ce să nu? Așa rămâi în memoria oamenilor”, a mai spus Adrian.

