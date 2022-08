IntenCity, festivalul de muzică de la Craiova. Când vor urca pe scenă Jason Derulo, DJ Snake, Afrojack și Luis Fonsi

În cele trei zile de festival, porțile Stadionului Ion Oblemenco se vor deschide pentru public la orele 16.00. Concertele încep de la ora 18.00 și durează până la 2.00-3.00 dimineața, în toate cele trei zile.

Artistul belgian Felix De Laet, cunoscut publicului din întreaga lume sub numele de scenă Lost Frequencies, celebru pentru hiturile Are You with Me, Where Are You Now și Reality, se alătură artiștilor care vor urca duminică pe marea scenă a festivalului.

DJ-ul și producătorul francez Martin Solveig, unul dintre cel mai bine cotați DJ-i pe plan internațional, Simon Patterson, Chico Rose, DJ Adrian Eftimie & Optick sunt cei care completează line-up-ul electro din acest weekend, la Craiova.

În deschidere, artiștii Operei Române din Craiova vor urca pe scenă, ei vor interpreta unele dintre cele mai îndrăgite fragmente muzicale clasice, selectate special pentru eveniment.

Program IntenCity Festival 2022

Vineri, 26 august, la IntenCity Festival:

18.00 – LayZee aka Mr. President

18.25 – East 17

18.50 – La Bouche

19.15 – Nana

19.40 – C-Block

20.05 – Sandra

20.35 – Ricchi e Poveri

21.10 – DJ Conte

21.35 – Thomas Anders and The Modern Talking Band

22.45 – Luis Fonsi

0:00 – No Mercy

0.45 – Ice MC

1.15 – Boney M XP

Sâmbătă, 27 august, la IntenCity Festival:

18.00 – Orchestra și Corul Operei Române Craiova

18.45 – DJ Adrian Eftimie & Optick

20.15 – Zion Y Lennox

21.55 – Clean Bandit

23.10 – Paul Van Dyk

0.25 – Chico Rose

1.45 – Afrojack

Duminică, 28 august, la IntenCity Festival

18.30 – Faydee

20.15 – Martin Solveig

21.50 – Jason Derulo

23.20 – DJ Snake

0.50 – Lost Frequencies

2.00 – Simon Patterson

Circulația autobuzelor la Craiova, pe perioada IntenCity Festival 2022

Pe durata festivalului, autobuzele care ajung la Stadionul Ion Oblemenco (1, 4, 10, 20, 24, 29b, E1) vor fi suplimentate și vor circula întreaga noapte.

Acces la IntenCity Festival 2022

Publicul are obligația ca în fiecare zi de participare la festival să prezinte abonamentul achiziționat, la punctele de acces în cadrul festivalului.

