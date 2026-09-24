Interpreta Maria Petca Poptean a murit la 72 de ani. „Privighetoarea Țării Oașului” a lăsat în urmă multă durere

Maria Petca Poptean, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară și cea supranumită „Privighetoarea Țării Oașului”, a murit la vârsta de 72 de ani, lăsând multă durere în sufletele celor care au cunoscut-o.

Maria Petca Poptean a trecut la cele veșnice în data de 22 septembrie 2026, iar vestea tristă a fost anunțată public de reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, printr-un mesaj transmis în mediul online.

Dispariția artistei reprezintă o pierdere importantă pentru folclorul din Țara Oașului, Maria Petca Poptean fiind una dintre vocile care au contribuit, de-a lungul anilor, la păstrarea și promovarea tradițiilor și cântecului popular oșenesc.

„Astăzi ne despărțim cu tristețe de un om care a purtat Țara Oașului în glas și în suflet. Rămân însă cântecele sale, amintirea întâlnirilor și a momentelor dăruite publicului, precum și exemplul unui om care a știut să păstreze și să transmită mai departe ceea ce a primit de la înaintași”, au transmis reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Cei care au cunoscut-o și îi apreciau muzica și-au exprimat public durerea și regretul după dispariția Mariei Petca Poptean.

„Maria Petca Poptean oșanca noastră de o mare noblețe sufletească, un artist de o cumințenie și de o prietenie rar întâlnite, și-a înălțat sufletul la cer!

Luminoasă la chip, cu o energie tipic oșenească, într-un costum popular croit parcă pentru soții de voievozi, Maria era coborâtoare dintr-o frescă. Lângă ea am descoperit apropieri și tropotite, culori și ritualuri, începuturi și brâuri de pământ.

Grea și neașteptată despărțire! Poate i-a fost prea greu fără Nelu, soțul ei, și s-a dus la o întâlnire numai de ei știută!

Condoleanțe familiei! Dumnezeu s-o așeze în lumina Lui!