Anca Serea și Adrian Sînă au fost alături de Sarah în prima zi de facultate la Istituto Marangoni din Milano. Află cum au apărut vedetele și care au fost primele impresii.

Fiica Ancăi Serea a început oficial cursurile la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume, Istituto Marangoni din Milano. Tânăra a avut alături o parte din familie: Leah, sora ei, Anca Serea și Adrian Sînă. Zilele trecute, fosta prezentatoarea TV a ajuns la Milano cu trenul și și-a ajutat fiica să se instaleze în apartamentul în care va locui pe perioada studiilor.

Anca Serea și Adrian Sînă, alături de Sarah în prima zi de facultate la Milano

„Sarah a început un nou capitol. Și eu am avut privilegiul să fiu acolo în prima zi de facultate. Nu o să mint, am avut emoții. M-am întrebat dacă va fi bine, dacă se va descurca, dacă îi va plăcea... toate întrebările acelea pe care o mamă le are. Fondat la Milano în 1935, Istituto Marangoni este una dintre instituțiile cu o lungă tradiție în educația de fashion, design și arte. 90 de ani de creativitate, tradiție și inovație. Astăzi, Sarah începe aici propriul ei drum!”, a spus Anca Serea.

Pentru prima zi de facultate, toți au optat pentru ținute impecabile, potrivite pentru capitala modei. Anca Serea a impresionat printr-o apariție elegantă, purtând un costum negru, completat de pantofi stiletto negri. Alături de ea, Adrian Sînă a purtat un sacou în carouri, pantaloni negri și pantofi eleganți. Sarah a ales o ținută șic, all black, pantofi stiletto și accesorii discrete în păr, în timp ce mezina familiei i-a însoțit îmbrăcată într-o fustă cu carouri și pulover închis la culoare.

Anca Serea: „Cu emoții mari pentru toate lucrurile pe care nu le mai pot controla”

Fosta prezentatoare TV a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din curtea interioară și din sălile de curs.

„Ieri a fost o zi pe care mi-am imaginat-o de multe ori! Cu emoții mari pentru toate lucrurile pe care nu le mai pot controla de la distanță. Dar și multă bucurie să o văd atât de entuziasmată și de hotărâtă pe Sarah”, a mărturisit Anca Serea.

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Fiica ei a început facultatea pe 23 septembrie, Sarah îndeplinindu-și visul de a studia la Istituto Marangoni Milano.