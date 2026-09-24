City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână

Praga pentru un weekend prelungit, Karlovy Vary pentru câteva zile mai liniștite sau Brno pentru o escapadă cu multă mâncare bună: în Cehia, Wolt te ajută să descoperi orașul, dar și să rezolvi rapid lucrurile de care ai nevoie în vacanță.

Perioada aceea din an în care începem să ne gândim la următorul city break a sosit deja. Iar Cehia este una dintre destinațiile care parcă se potrivesc și mai bine cu începutul toamnei: orașe în care merită să mergi mult pe jos, piețe și clădiri istorice, cafenele în care poți face o pauză când ți se face puțin frig și, bineînțeles, suficiente locuri în care să descoperi bucătăria locală și celebra cultură a berii.

Praga este probabil prima destinație care vine în minte, dar o vacanță în Cehia nu trebuie să se oprească aici. Brno, Karlovy Vary, Ostrava sau Olomouc pot fi la fel de potrivite pentru câteva zile de explorat, iar fiecare vine cu propriul ritm și propriile descoperiri culinare.

Și, indiferent dacă alegi un singur oraș pentru un weekend sau incluzi mai multe opriri, Wolt poate rămâne una dintre aplicațiile utile pe care le ai deja în telefon. Nu doar pentru o cină comandată la hotel după o zi întreagă de mers, ci și pentru cafeaua de dimineață, cumpărăturile de la supermarket sau produsele de care ai nevoie pe parcursul călătoriei.

Praga: de la brunch cu influențe islandeze la o cină cehească

În Praga, ziua poate începe la The Oat Bar, un concept construit în jurul bowl-urilor pe bază de ovăz și al produselor făcute in-house, precum granola, gemurile sau untul de arahide. Fondatorul a adus și o parte din Islanda natală în meniu prin preparatele cu skyr, iar locul își propune să devină mai mult decât un brunch spot, construind o comunitate prin evenimente și inițiative precum un run club.

Pentru cei care vor ceva mai consistent, Dave’s Burger merge pe burgeri preparați cu ingrediente provenite din surse locale, iar Pivovar Bašta este alegerea potrivită atunci când vrei să intri direct în atmosfera locală, cu rață și bere.

Iar dacă între două plimbări prin oraș trebuie să completezi proviziile pentru cameră sau apartament, pe Wolt găsești și retaileri precum Tesco Hypermarket, Albert sau Billa.

Brno: street food, matcha și ceva pentru fiecare poftă

Brno este genul de oraș în care o escapadă de câteva zile poate gravita foarte ușor în jurul mâncării. Leháro Street este opțiunea de street food, în timp ce Milenium Kitchen are un meniu care pleacă de la clasicele preparate cehești „ca acasă” și ajunge până la bucătării asiatice, indiene, mexicane și italiene.

Pentru ceva mai light, poți comanda de la It’s Not a Phase Mom matcha, cafea sau limonadă, numai bune pentru o pauză între două plimbări prin oraș sau pentru un început mai lent de dimineață.

La capitolul cumpărături, Vilgain Health Store are produse orientate spre zona de wellness și nutriție, Penny acoperă cumpărăturile de zi cu zi, iar Vinotéka Benone poate fi soluția pentru o seară mai liniștită la cazare, cu un vin ales din selecția lor.

Ostrava: de la mâncare cehească la opțiuni vegane

În Ostrava, Jídelna Pískovna este pentru cei care vor un prânz gustos și accesibil sau preparate cehești clasice. La polul celălalt, Burfi este un bistro vegan și vegetarian, iar CØKAFE Organica completează ziua cu cafea și produse de brutărie.

Pentru cumpărături, Prima pekárna este o opțiune de brutărie, SHIN FOOD aduce produse alimentare asiatice mai aproape, iar Moje SPÍŽKA merge pe produse de fermă și organice.

Olomouc: comfort food, Nepal și ceva mai fresh

În Olomouc, Bistro U Ptáka pune accentul pe preparate cu pui, în timp ce The Kathmandu Nepali Restaurant aduce în meniu bucătărie nepaleză, bazată pe ingrediente proaspete. Pentru ceva mai lejer, MR. POKE Olomouc are poke bowls, sushi burritos și alte opțiuni construite în jurul ingredientelor fresh.

Iar dacă vrei să iei ceva pentru mai târziu, Naše Vinotéka este dedicată vinurilor și produselor potrivite pentru cadouri pentru cei de acasă, Slezské uzeniny are carne și mezeluri tradiționale, iar PONT Potraviny acoperă genul de cumpărături pe care le faci când îți dai seama că îți lipsește ceva din cameră.

La final, acesta este poate și avantajul unei vacanțe de toamnă într-un oraș european: programul nu trebuie să fie atât de strict. Poți să mai stai o oră la cafea, să te întorci mai devreme la hotel dacă începe să plouă sau să schimbi planurile pentru cină fără să pornești din nou în căutarea unui restaurant.

Wolt rămâne util tocmai în momentele astea. Deschizi aplicația și vezi ce ai disponibil în jurul tău, de la restaurante și cafenele până la supermarketuri și magazine specializate. Iar dacă ești în vacanță cu mai multe persoane, funcții precum Group Order și Split Payments fac mai simplă și eterna negociere despre ce comandă fiecare și cine plătește.

Pentru că toamna poate schimba planurile de la o oră la alta. Asta nu înseamnă că trebuie să-ți schimbe și vacanța.

Tu alegi cum descoperi Cehia. Wolt se ocupă de partea simplă.