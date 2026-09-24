Dobânzile la care se împrumută statul au crescut la 7,69% în ziua venirii agenției de rating Standard&Poor’s în România

Dobânzile la titlurile de stat pe zece ani ale României au urcat joi la 7,69%, în creștere cu 0,25 de puncte procentuale față de nivelul de 7,44% de miercuri, în contextul majorării dobânzilor pe toată planeta.

Creșterea a survenit exact în ziua în care experții agenției de rating Standard&Poor’s au sosit în România pentru evaluarea finanțelor publice ale țării noastre. Aceasta ar urma să fie gata la începutul lunii viitoare.

Reamintim, România se află fără guvern plin de aproape cinci luni, iar miercuri leul a ajuns la un record istoric negativ comparativ cu euro.

Bloomberg a scris săptămâna trecută că România are deja dobânzi de junk, fără să fie retrogradată oficial, acestea fiind cele mai mari din Uniunea Europeană.

În ultima lună, dobânzile României au crescut cu 0,75 de puncte procentuale, potrivit platformei TradingEconomics.com.

Dobânzile la care se împrumută România

România și-a păstrat statutul de țară recomandată investițiilor în această vară din partea agențiilor Moody’s și Fitch.

Avertisment de la Fitch

Agenția Fitch a avertizat deja săptămâna trecută că România va fi retrogradată dacă criza politică nu se va încheia și nu va avea un Guvern care să prezinte un plan fiscal credibil.

România își propune în acest an scăderea deficitului la 6,2%, dar anul viitor trebuie să scadă mai departe la 5%, iar în timp trebuie să ajungem la 3%, cât este limita maximă prevăzută în tratatele europene asumate de România.

JPMorgan a avertizat în privința unui guvern PSD

De asemenea, banca americană JPMorgan - cea mai mare din lume și unul dintre creditorii internaționali ai României - a avertizat explicit în data de 4 septembrie împotriva unui guvern minoritar PSD, care ar crește cheltuielile pe final de an.

Aceasta a avertizat în privința majorării deficitului, a creșterii sumelor pe care țara noastră le are de plătit pentru dobânzi, dar și în privința scăderii taxelor, pe care o serie de politicieni încep să le promită.

Context global greu

Pe lângă problemele specifice României legate de deficitul bugetar și criza politică, există și un fenomen al creșterii dobânzilor în întreaga lume, cauzat de inflația mare, care, la rândul ei, are drept cauză majorarea prețului petrolului.