Acest articol este o acțiune umanitară finanțată și publicată de Fundația Ringier România. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi găsite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.

Are 10 ani, dar până de curând Lăcrămioara-Mariana Florea, din satul gălățean Comănești, nu și-a putut privi părinții cu ambii ochi. Privirea ei inocentă nu le-a putut îmbrățișa chipurile din cauza cataractei și a strabismului care, încă de la naștere, i-au afectat extrem de grav ochiul drept, prins în capcana întunericului. Însă cu ajutorul oamenilor cu suflet, Lăcrămioara a primit un dar uriaș, la care a visat dintotdeauna: lumina ochiului drept! Totul a fost posibil după ce - prin intermediul Fundației Ringier România -, fetița suferindă a fost operată pro bono de o echipă de specialiști de la Clinica de Oftalmologie și Spital Infosan , din București.

La un an și două luni, Lăcrămioara a fost diagnosticată cu strabism și cataractă

Primele file ale dramaticei povești de viață a Lăcrămioarei s-au scris la puțin timp de la momentul în care a venit pe lume. Prima vizită făcută la medicul de familie pentru efectuarea unui vaccin a însemnat începutul unui drum extrem de anevoios, presărat cu suferință, pe care Lăcrămioara a fost nevoită să pășească fără ca măcar părinții ei să știe ce i se întâmplă micuței lor.

Și asta pentru că pata albă pe care mama o observase pe ochiul drept al fetiței sale nu i-a alarmat pe doctorii care au consultat-o pe micuța pacientă pe când acesta avea trei luni, șase luni și, mai apoi, un an și două luni. Picături în ochi și exerciții oftalmologice extrem de simple de acoperire a câte unui ochi pentru a exersa, pe rând, vederea celuilalt.

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Cu ochiul drept, Lăcrămioara vedea doar umbre

„Când Lăcrămioara noastră avea trei luni, doctorii mi-au spus că nu e nimic, că pata de pe ochiul drept nu e o problemă. La șase luni, la următorul control, la fel. La un an și două luni, au diagnosticat-o, în sfârșit, cu strabism și cataractă la ochiul drept, dar mi-au recomandat doar picături și exerciții de acoperire, pe rând, a câte unui ochi. Și să revin pentru operație când fetița va împlini 6-7 ani.

De atunci, am umblat cu ea prin spitale sperând ca bunul Dumnezeu să-mi scoată în cale acei oameni care îi pot reda fetiței mele lumina ochiului drept... Ne-am rugat cu putere, zi și noapte! Pentru că Lăcrămioara vedea doar umbre și nu o putem lăsa așa, să se chinuie... Am sperat în fiecare clipă că micuța noastră are steaua ei norocoasă...”, ne-a povestit Alexandra-Mariana Florea (32 de ani), mama Lăcrămioarei, prin ce a trecut cu fetița în ultimii ani.

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Lăcrămioara este în programul de susținere al Fundației Ringier România

Lăcrămioara - aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a primit ajutor medical după ce fundația s-a aflat în legătură cu comunitatea din localitatea natală a fetiței și a adus, apoi, cazul în atenția medicilor.

Astfel, specialiștii Clinicii de Oftalmologie și Spital Infosan s-au aflat în linia întâi alături de Fundația Ringier România pentru a găsi soluțiile medicale cele mai potrivite pentru ca Lăcrămioara să poată vedea cu ochiul drept. După ce i-au făcut toate investigațiile și analizele necesare, au luat decizia să opereze fetița. În luna aprilie a acestui an i-au corectat strabismul, iar în luna septembrie au continuat - tot printr-o intervenție chirurgicală extrem de delicată -, să se apropie de obiectivul medical principal: redarea vederii ochiului drept!

Cazul Lăcrămioarei este unul extrem de complicat

„Cazul - care a ajuns la noi prin intermediul Fundației Ringier România -, este unul extrem de complicat (cataractă veche, cristalin parțial resorbit). Am folosit tehnica BIL (bag in the lens), cea mai modernă, pentru că situația anatomică ne-a permis. Bineînțeles și un aparat de facoemulsificare de ultimă generație. Vorbim despre un ochi mic (microftalm), cu cristalin parțial resorbit (pentru că nu a fost operată la timp). Există situații în care cristalinul opacifiat dens se micșorează, capsula cristaliniană se fibrozează, făcând și mai dificilă extragerea cristalinului opacifiat, precum și implantarea noului cristalin artificial.

Intervenția, efectuată de o echipă medicală formată din doi chirurgi oftalmologi, un medic anestezist și trei asistente, a durat cam două ore și a fost un succes. Dacă pacienta nu ar fi fost supusă acestei intervenții chirurgicale, în ani, cristalinul resorbit se putea subluxa (descentra), ducând la creșterea tensiunii intraoculare, adică glaucom, cu pierderea percepției luminoase”, ne-a declarat dr. Andreea Ciubotaru, chirurgul coordonator al operației la care a fost supusă Lăcrămioara.

Toate procedurile medicale și operația, efectuate pro bono, ar fi costat familia aproape 31.000 de lei

Echipa Clinicii de Oftalmologie și Spital Infosan care s-a alăturat campaniei umanitare a Fundației Ringier România -, a efectuat toate procedurile medicale, inclusiv delicata intervenție chirurgicală, pro bono. În situația în care părinții micuței paciente ar fi trebuit să achite toate aceste costuri, totalul sumei s-ar fi ridicat la aproape 31.000 de lei, bani care pentru familia Lăcrămioarei înseamnă o avere. Sumă la care s-ar adăuga și costurile controalelor postoperatorii.

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„Vă mulțumesc din suflet pentru că fetița mea va putea să ne vadă pentru prima oară cu ochiul drept pe noi, părinții, pe sora și pe fratele ei”

„Fără ajutorul oamenilor cu suflet pe care Dumnezeu ni i-a scos în cale - cei de la Fundația Ringier România și medicii de la Clinicii de Oftalmologie și Spital Infosan -, nu am fi reușit niciodată să îi oferim Lăcrămioarei lumina ochiului drept. Acum, ea vede și anumite mișcări ale celor din fața sa, distinge și lumini, și umbre. Iar speranțele ca ea să vadă de aproape sunt uriașe. Cu ochiul drept nu a văzut niciodată. Doar cu stângul citea și ne privea.

Și știți că, așa cum putea, cu un ochi, a câștigat concursuri de citit la școală. A luat locul trei pe clasă! Iubește cititul! Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru ca fetița mea să vadă! Să ne vadă pentru prima oară cu ochiul drept pe noi, părinții, pe sora și pe fratele ei”, este mesajul de mulțumire al mamei Lăcrămioarei către toți aceia care i-au fost aproape fetiței sale.

Cei care doresc să le fie aproape copiilor aflați în programele umanitare ale Fundației Ringier România o pot face și accesând butoanele de donații de mai jos sau donând direct în contul fundației:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 - LEI

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